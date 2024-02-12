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Робота-хирурга Da Vinci обвинили в убийстве женщины

Пациентка из Флориды (США) Сандра Сульцер в сентябре 2021 года проходила операцию по удалению рака толстой кишки, во время которой медики использовали хирургического робота Da Vinci. Он дал сбой и вызвал серьезные повреждения внутренних органов. Эта травма позже привела к ряду осложнений и дополнительным операциям, которые закончились смертью пациентки в феврале 2022 года.

Хирургический робот Da Vinci / © Intuitive Surgical. Inc

Теперь муж погибшей пациентки Харви Сультцер подал иск против компании Intuitive Surgical. Inc, создавшей хирургический робот Da Vinci. Он утверждает, что смерть Сандры напрямую связана с травмами, нанесенными роботом во время операции.

Кроме того, стало известно, что ранее компания Intuitive Surgical подвергалась тщательной проверке со стороны Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в связи с травмами, связанными с этим устройством. В частности, FDA расследовало сообщения о дефектах хирургического робота, которые могли вызвать ожоги внутренностей из-за трещин в резиновом рукаве, предназначенном для изоляции металлических частей и предотвращения утечки электричества.