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Армия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетит

Концепты новых ударных разведывательных вертолетов будущего (FARA): Bell 360 Invictus (вверху) и Sikorsky Raider-X (внизу) / © Army Graphic

Представитель Пентагона генерал Джеймс Рейни сообщил, что армия США уже потратила почти два миллиарда долларов на FARA и планировала выделить в общей сложности 20 миллиардов на закупку до 400 новых вертолетов в рамках программы замены многоцелевых вертолетов Kiowa.

Закрытие программы связано с изменением понимания того, как проходит современная война. Поэтому более эффективным решением видят разработку специальных беспилотных систем и космических средств наблюдения.

Также прекратят производство многоцелевого вертолета UH -60 V Black Hawk в 2025 году из-за «значительного роста затрат».