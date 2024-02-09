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Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест
В кальдере Сумису у побережья островов Огасавара, примерно в 460 километрах к югу от Токио, команда исследователей обнаружила на глубине 812 метров новый вид медуз.
Морское животное диаметром около 10 сантиметров получило название медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi), так как ее красный живот напомнил исследователям Георгиевский крест при виде сверху.
Представители этого вида имеют относительно небольшие размеры в сравнении с другими аналогичными особями. Их ярко-красный крест, вероятно, связан с захватом пищи и помогает прятать ее от хищников.
Большая часть медуз Георгиевского креста — биолюминесцентные организмы, светящиеся в темноте морских глубин, потому красный живот может приглушить их свечение.
Новый вид описан в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.
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Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
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