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Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест

В кальдере Сумису у побережья островов Огасавара, примерно в 460 километрах к югу от Токио, команда исследователей обнаружила на глубине 812 метров новый вид медуз.

Медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi) / © Dhugal John Lindsay / JAMSTEC

Морское животное диаметром около 10 сантиметров получило название медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi), так как ее красный живот напомнил исследователям Георгиевский крест при виде сверху.

Представители этого вида имеют относительно небольшие размеры в сравнении с другими аналогичными особями. Их ярко-красный крест, вероятно, связан с захватом пищи и помогает прятать ее от хищников.

Большая часть медуз Георгиевского креста — биолюминесцентные организмы, светящиеся в темноте морских глубин, потому красный живот может приглушить их свечение.

Новый вид описан в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.