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Китайский вакуумный маглев-поезд установил новый рекорд скорости

Прототип поезда на магнитной подушке развил в вакуумной трубе скорость более 623 километров в час, преодолев опытный участок длиной два километра. Испытания прошли в Датуне, провинция Шаньси, со стабильной левитацией.

Макет поезда на магнитной подушке / © CASIC

Об этом сообщило издание SCMP со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). В новости точная скорость не указана, однако в перспективе проект предусматривает движение поездов на магнитной подвеске со скоростью до 1000 километров в час — больше, чем в коммерческой авиации.

Если такая магистраль свяжет Пекин с Датуном (346 километров), время поездки сократится с нынешних четырех с половиной часов до 30 минут.