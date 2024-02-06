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NASA провело испытания скафандра нового поколения
Компании Collins Aerospace, ILC Dover и Oceaneering разработали новый скафандр, который планируют использовать для выхода в открытый космос и проведения ремонтных работ на внешней части Международной космической станции.
Недавно специалисты NASA и бывшие астронавты провели испытания новых скафандров в условиях искусственной микрогравитации на специальном самолете.
Костюм нового поколения от Collins Aerospace имеет меньший вес и объем по сравнению с нынешними моделями NASA. Модульная архитектура позволяет легко модифицировать и совершенствовать его.
После испытания в условиях микрогравитации разработчики собираются провести дополнительные тесты, включая подводные и термовакуумные, которые позволят проверить функциональность скафандра в среде, подобной космической.
Экипаж МКС, согласно плану, начнет использовать новые костюмы в 2026 году.
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