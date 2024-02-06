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NASA провело испытания скафандра нового поколения

Компании Collins Aerospace, ILC Dover и Oceaneering разработали новый скафандр, который планируют использовать для выхода в открытый космос и проведения ремонтных работ на внешней части Международной космической станции.

Испытания новых скафандров в условиях микрогравитации / © Collins Aerospace

Недавно специалисты NASA и бывшие астронавты провели испытания новых скафандров в условиях искусственной микрогравитации на специальном самолете.

Испытания новых скафандров в условиях микрогравитации / © Collins Aerospace

Костюм нового поколения от Collins Aerospace имеет меньший вес и объем по сравнению с нынешними моделями NASA. Модульная архитектура позволяет легко модифицировать и совершенствовать его.

Испытания новых скафандров в условиях микрогравитации / © Collins Aerospace

После испытания в условиях микрогравитации разработчики собираются провести дополнительные тесты, включая подводные и термовакуумные, которые позволят проверить функциональность скафандра в среде, подобной космической.

Экипаж МКС, согласно плану, начнет использовать новые костюмы в 2026 году.

Испытания новых скафандров в условиях микрогравитации / © Collins Aerospace