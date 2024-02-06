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NASA предложило частным компаниям присоединиться к покорению Марса

Лаборатория реактивного движения ( JPL) NASA опубликовала публичный запрос в виде 496-страничного документа о новых способах расширения существующей коммерческой космической программы на Красную планету.

Марс / © NASA

JPL хочет, чтобы компании предложили различные способы выполнения миссий, описанных в документе. Это предполагает возможность использования «существующих или будущих» коммерческих космических систем для «ускорения исследования Марса». Кроме того, JPL надеется на «существенное снижение затрат при сохранении приемлемого риска».

Миссии варьируются от «доставки меньшей полезной нагрузки» (примерно 20 килограммов) до «доставки более крупной полезной нагрузки» (максимум 1250 килограммов).

В документе компания SpaceX упоминается только два раза — судя по всему, NASA намеренно пытается держать двери открытыми и для других игроков частной космической индустрии. Похоже, агентство прощупывает почву, чтобы понять, имеет ли смысл сотрудничество с другой частной компанией — SpaceX или нет — во время будущих миссий на Марс.