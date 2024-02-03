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Китайские ученые рассказали, как вживили мозговой чип NEO первому человеку раньше Neuralink
В начале недели Илон Маск сообщил, что специалисты его компании Neuralink провели первую операцию по вживлению имплантата в мозг человека. Словно в ответ, китайские ученые из Университета Цинхуа заявили, что вживили собственный имплантат под названием Neural Electronic Opportunity (NEO) еще 24 октября 2023 года.
По данным издания South China Morning Post, имплантат NEO позволил пациенту с квадриплегией (полный паралич всех четырех конечностей) выполнять движения руками с помощью носимого протеза.
Малоинвазивный имплантат размером с две монеты предназначен для установки в череп. У него нет батарей, поскольку он питается удаленно с помощью беспроводной сети ближнего поля через высокочастотную антенну.
Система NEO не имплантируется непосредственно в нервную ткань. Вместо этого его электроды помещают в эпидуральное пространство между мозгом и костями черепа. Электроды воспринимают нервные сигналы и отправляют их по беспроводной связи на внешний приемник, прикрепленный к коже головы. Затем сигнал расшифровывается телефоном или компьютером.
Система NEO изначально прошла клинические испытания на свиньях, которые, по словам китайских исследователей, показали, что электроды способны выполнять «стабильную долговременную запись» нервных сигналов, сохраняя при этом кортикальные нейроны неповрежденными. Эти нервные клетки во внешнем слое мозга отвечают за важные функции, такие как память и обучение.
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