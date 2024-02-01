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Китайский дрон-невидимка CH-7 будет готов к концу года

Компания Aerospace CH UAV Co Ltd. закончила испытания беспилотника CH-7, разработка которого должна завершиться к концу 2024 года

Беспилотник-невидимка CH-7 / © Tao Ran, courtesy of CH UAV of CASC

Новая модификация беспилотника CH-7, который впервые показали на выставке Airshow China в 2018 году, теперь имеет размах крыльев 26 метров — на четыре метра длиннее, чем у первоначальной версии. Дрон способен подниматься на высоту до 15 километров, вести разведку и наблюдение.

Как заявляют разработчики, CH-7 сможет оставаться незамеченным радарами противника, при этом «продолжать сдерживать его зенитную огневую мощь, а также вести радиоэлектронную борьбу».