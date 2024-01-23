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Глава «Роскосмоса» назвал сроки первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российскую ракету-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», которая уже находится на космодроме Восточный в Амурской области, могут запустить в первой декаде апреля 2024 года.

«Ангара-А5» на космодроме Восточный / © Роскосмос

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск „Ангары“. Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный», — сказал Борисов на пленарном заседании Королевских чтений.

Сейчас специалисты «Роскосмоса» проверяют работоспособность технологических систем на Восточном. Строительные работы на стартовом комплексе завершили на 99%.

«Ангара-А5» станет первой тяжелой ракетой, которая полетит с Восточного. Она будет включать пять универсальных ракетных модулей, которые оснащены двигателями РД-191 (четыре модуля на первой ступени и один на второй).