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Ученые сфотографировали самую большую колонию пингвинов в мире
Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) провели аэрофотосъемку необитаемого вулканического острова Завадовского архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана. Целью было изучить самую большую колонию пингвинов, насчитывающую свыше миллиона особей.
Группа из шести ученых в начале декабря 2023 года прибыла на отдаленный остров площадью 25 квадратных километров, чтобы провести мониторинг популяции пингвинов. Исследователи сделали снимки с дронов и собрали гуано этих птиц.
Если новые фото окажутся качественным способом мониторинга наземного биоразнообразия, то их можно будет использовать для отслеживания колоний в будущем. Это сократит необходимость в рискованных и дорогостоящих экспедициях на остров, который находится в 2000 километрах от Фолклендских островов, а плаванье до него занимает неделю.
«Мы знаем, что остров Завадовского обладает уникальным биоразнообразием, это важное место для пингвинов, но наши научные данные невероятно ограничены. Этот проект — совместная попытка получить базовые данные об острове и надежные методы мониторинга его в будущем, чтобы можно было принимать обоснованные решения о том, как управлять и защищать местные виды», — отметил Норман Рэтклифф, эколог Британской антарктической службы и руководитель проекта.
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