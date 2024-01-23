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Ученые сфотографировали самую большую колонию пингвинов в мире

Аэрофотосъемка самой большой колонии пингвинов в мире / © BAS

Группа из шести ученых в начале декабря 2023 года прибыла на отдаленный остров площадью 25 квадратных километров, чтобы провести мониторинг популяции пингвинов. Исследователи сделали снимки с дронов и собрали гуано этих птиц.

Если новые фото окажутся качественным способом мониторинга наземного биоразнообразия, то их можно будет использовать для отслеживания колоний в будущем. Это сократит необходимость в рискованных и дорогостоящих экспедициях на остров, который находится в 2000 километрах от Фолклендских островов, а плаванье до него занимает неделю.

Пингвины на острове / © BAS

«Мы знаем, что остров Завадовского обладает уникальным биоразнообразием, это важное место для пингвинов, но наши научные данные невероятно ограничены. Этот проект — совместная попытка получить базовые данные об острове и надежные методы мониторинга его в будущем, чтобы можно было принимать обоснованные решения о том, как управлять и защищать местные виды», — отметил Норман Рэтклифф, эколог Британской антарктической службы и руководитель проекта.