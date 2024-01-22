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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +356
Посты: 621

ИИ DeepMind способен решать задачи по геометрии на уровне олимпиадиков 

Система AlphaGeometry, разработанная DeepMind (дочерняя компания Google), установила новый рекорд производительности ИИ при решении задач по геометрии. AlphaGeometry удалось решить 25 из 30 задач, взятых из базы Международной математической олимпиады в период с 2000 по 2022 год. По оценкам DeepMind, золотой медалист (старшеклассник) решил бы 26 из 30 задач.

Сообщество
# DeepMind
# ИИ
# технологии
AlphaGeometry / © DeepMind
AlphaGeometry / © DeepMind

«Решение геометрических задач олимпиадного уровня — важная веха в развитии глубоких математических рассуждений на пути к более совершенным и общим системам искусственного интеллекта. Мы надеемся, что AlphaGeometry поможет открыть новые возможности в области математики, науки и искусственного интеллекта», — отметили исследователи Триу Тринь и Тханг Луонг.

В DeepMind утверждают, что доказательство математических теорем или логическое объяснение того, почему та или иная теорема (например, Пифагора) верна, требует как рассуждения, так и способности выбирать из ряда возможных шагов. Этот подход, по мнению исследователей, может оказаться полезным в разработке систем искусственного интеллекта общего назначения. DeepMind объединил языковую модель с более традиционным механизмом символьной дедукции, который выполняет алгебраические и геометрические рассуждения.

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