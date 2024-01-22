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ИИ DeepMind способен решать задачи по геометрии на уровне олимпиадиков
Система AlphaGeometry, разработанная DeepMind (дочерняя компания Google), установила новый рекорд производительности ИИ при решении задач по геометрии. AlphaGeometry удалось решить 25 из 30 задач, взятых из базы Международной математической олимпиады в период с 2000 по 2022 год. По оценкам DeepMind, золотой медалист (старшеклассник) решил бы 26 из 30 задач.
«Решение геометрических задач олимпиадного уровня — важная веха в развитии глубоких математических рассуждений на пути к более совершенным и общим системам искусственного интеллекта. Мы надеемся, что AlphaGeometry поможет открыть новые возможности в области математики, науки и искусственного интеллекта», — отметили исследователи Триу Тринь и Тханг Луонг.
В DeepMind утверждают, что доказательство математических теорем или логическое объяснение того, почему та или иная теорема (например, Пифагора) верна, требует как рассуждения, так и способности выбирать из ряда возможных шагов. Этот подход, по мнению исследователей, может оказаться полезным в разработке систем искусственного интеллекта общего назначения. DeepMind объединил языковую модель с более традиционным механизмом символьной дедукции, который выполняет алгебраические и геометрические рассуждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
До 2024 года мягко сесть на Луну получалось у аппаратов только четырех стран: России, США, Китая и Индии. При этом последние попытки такого рода у «Роскосмоса», американской частной компании Astrobotic, а также частных израильских и японских игроков закончились крушениями. Японское космическое агентство стало пятым в списке тех, кто смог это сделать, показав нетривиально высокий уровень компетентности.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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