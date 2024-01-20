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Экс-руководитель NASA раскритиковал будущую миссию на Луну

Бывший руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Майкл Дуглас Гриффин, работавший при администрации Джорджа Буша в середине 2000-х, заявил американским законодателям, что планы NASA по возвращению людей на поверхность Луны слишком невнятны, дороги и нереалистичны.

Майкл Гриффин / © NASA

«Я буду откровенен. По моему мнению, программа „Артемида“ чрезмерно сложна, имеет нереальную цену, ставит под угрозу безопасность экипажа, представляет очень высокий риск срыва миссии и вряд ли будет завершена своевременно, даже в случае успеха», — заявил Гриффин подкомитету палаты представителей по космосу и аэронавтике во время недавних слушаний по «Артемиде».

Более того, предупредил Гриффин, Китай может легко опередить США.

В результате экс-руководитель призвал NASA «перезапустить» лунную программу, но на этот раз без сотрудничества с коммерческими партнерами (SpaceX, Blue Origin и Axiom Space), которые срывают сроки.