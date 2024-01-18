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Японский зонд SLIM готовится к посадке на Луну

Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), который отправился в космос на борту ракеты H-2A, 19 января 2024 года попробует осуществить посадку на Луну. В случае успеха Япония станет пятой в истории страной, которой удастся прилуниться на естественном спутнике Земли.

Аппарат SLIM / © JAXA

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), 25 декабря 2023 года SLIM успешно совершил маневр выхода на эллиптическую окололунную орбиту. В последующие дни аппарат постепенно снижал высоту своей орбиты. К 19 января ее высота уменьшится до 15 километров, затем аппарат начнет посадку. Если все пройдет хорошо, SLIM прилунится на склон кратера Шиоли примерно в 17:20 по московскому времени.

Основная задача миссии заключается в отработке технологии точной посадки, однако на борту SLIM также есть пара микророверов. Один из них будет перемещаться по Луне при помощи прыжков, другой — по размерам схожий с бейсбольным мячом — должен двигаться путем катания. Оба аппарата несут камеры и иную научную полезную нагрузку.