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Телескопы NASA рассмотрели остаток сверхновой Кассиопея А

Специалисты NASA объединили данные, полученные с помощью телескопов «Чандра», «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», чтобы исследовать комбинированное изображение остатка сверхновой Кассиопея А.

Комбинированное изображение остатка сверхновой Кассиопея А / © NASA / ESA / CSA/STScI

Детальный анализ данных, объединенных в потрясающее яркое изображение, демонстрирует внешние части этого остатка сверхновой — ярчайшего на небе радиоисточника на частотах выше одного гигагерца за пределами Солнечной системы

Составное изображение содержит данные, полученные в рентгеновском диапазоне от «Чандры» (синий цвет), инфракрасные данные от «Уэбба» (красный, зеленый, синий) и оптические от «Хаббла» (красный и белый). Внешние части снимка также включают инфракрасные данные космического телескопа «Спитцер» (красный, зеленый и синий цвета).

Комбинированное изображение остатка сверхновой Кассиопея А / © NASA / ESA / CSA/STScI

Одной из главных причин, почему астрономы хотели объединить данные с телескопов, было желание исследовать уникальный остаток сверхновой Кассиопея А, который называют «Зеленым монстром».

Исследователи пришли к выводу, что «Зеленый монстр» был создан взрывной волной от звезды, врезавшейся в окружающий материал. Таким образом подтвердились предположения, основанные только на данных «Уэбба».

Железо, титан и другие элементы в остатках сверхновой Кассиопеи A / © NASA / CXC / SAO