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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +480
Посты: 1083

Колизей XXI века: в Саудовской Аравии показали проект нового стадиона

Представители Саудовской Аравии показали проект многофункционального стадиона имени наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Он расположится на вершине 200-метровой скалы недалеко от Эр-Рияда — столицы и крупнейшего города страны.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject

Саудовцы отметили, что это будет первый в мире стадион с полностью комбинированным выдвижным полем и крышей. На светодиодной стеной планируют транслировать самые крупные и драматичные события, происходящие на спортивной арене.

Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
Проект многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject
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