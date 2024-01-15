Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лунный посадочный модуль Peregrine упадет на Землю
Аппарат Peregrine частной американской космической компании Astrobotic, у которого произошла утечка топлива вскоре после запуска, сейчас находится на пути к столкновению с Землей, сообщили разработчики.
Astrobotic не назвала дату, когда Peregrine достигнет атмосферы Земли: инженеры компании сейчас просчитывают варианты.
Подробнее о целях и запуске миссии Peregrine читайте здесь.
Международная группа палеонтологов обнаружила окаменевший образец кожи рептилии возрастом 286-289 миллионов лет. Это на 18-21 миллион лет старше самого древнего из ранее найденных фрагментов эпидермиса.
Астрономы проанализировали наблюдения космического телескопа за 13 лет в поиске перепадов гамма-излучения, которые совпали бы с аналогичными особенностями излучения в других диапазонах. Так они обнаружили неожиданный и, что главное, пока необъяснимый источник гамма-излучения совсем в другой части неба.
Для защиты от гриппа существуют вакцины и медикаментозные средства, но все же они не гарантируют полной безопасности. Поэтому медики продолжают искать дополнительные способы предотвратить распространение инфекции. Обнадеживающие результаты показало новое исследование американских ученых с участием новорожденных мышей.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глава комиссии Lancet считает коронавирус продуктом американских биолабораторий. Он близок к истине?
Недолгий первый век Великих географических открытий: Виноградная страна викингам не понравилась
Дирижер атомного взрыва: тело и жизнь самой тайной части ядерного заряда
Топ научных открытий 2013 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии