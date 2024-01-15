Лунный посадочный модуль Peregrine упадет на Землю

Астрономы проанализировали наблюдения космического телескопа за 13 лет в поиске перепадов гамма-излучения, которые совпали бы с аналогичными особенностями излучения в других диапазонах. Так они обнаружили неожиданный и, что главное, пока необъяснимый источник гамма-излучения совсем в другой части неба.