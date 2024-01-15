  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
7 минут назад
Рейтинг: +491
Посты: 1315

Лунный посадочный модуль Peregrine упадет на Землю

Аппарат Peregrine частной американской космической компании Astrobotic, у которого произошла утечка топлива вскоре после запуска, сейчас находится на пути к столкновению с Землей, сообщили разработчики.

Сообщество
# Astrobotic
# Peregrine
# космос
# Луна
Первая фотография, сделанная лунным аппаратом Peregrine в космосе / © Astrobotic 
Первая фотография, сделанная лунным аппаратом Peregrine в космосе / © Astrobotic 

Astrobotic не назвала дату, когда Peregrine достигнет атмосферы Земли: инженеры компании сейчас просчитывают варианты.

Подробнее о целях и запуске миссии Peregrine читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
500
Теория игр — что это? Основные положения и актуальные примеры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Янв
400
Животный мир Алтая
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Титан — удивительный спутник Сатурна
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Баллистики — штурманы открытого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Янв
600
Синдром эмоционального выгорания
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
700
Итоги 2023 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января
Ольга Иванова

Найдена древнейшая в мире окаменелая кожа

Международная группа палеонтологов обнаружила окаменевший образец кожи рептилии возрастом 286-289 миллионов лет. Это на 18-21 миллион лет старше самого древнего из ранее найденных фрагментов эпидермиса.

Палеонтология
# амфибии
# кожа
# палеозой
# рептилии
# эпидермис
12 января
Дарья Губина

Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»

Астрономы проанализировали наблюдения космического телескопа за 13 лет в поиске перепадов гамма-излучения, которые совпали бы с аналогичными особенностями излучения в других диапазонах. Так они обнаружили неожиданный и, что главное, пока необъяснимый источник гамма-излучения совсем в другой части неба.

Астрономия
# Fermi
# гамма излучение
# гамма-лучи
12 января
Юлия Трепалина

Эксперимент с новорожденными мышами указал новый способ борьбы с гриппом

Для защиты от гриппа существуют вакцины и медикаментозные средства, но все же они не гарантируют полной безопасности. Поэтому медики продолжают искать дополнительные способы предотвратить распространение инфекции. Обнадеживающие результаты показало новое исследование американских ученых с участием новорожденных мышей.

Медицина
# вирус гриппа
# вирусные инфекции
# грипп
# лабораторные мыши
Позавчера, 10:28
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
11 января
ТюмГУ

Биологи изучили паразитов рыб в реках России

Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.

ТюмГУ
# азигии
# паразиты
# реки
# рыбы
# черви
Вчера, 11:26
Кирилл Отавин

Как NASA собирается уничтожить МКС

Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Как NASA собирается уничтожить МКС

    Вчера, 11:26

  2. Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

    Позавчера, 10:28

  3. Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»

    12 января

  4. Найдена древнейшая в мире окаменелая кожа

    12 января
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

Вчера, 11:26

Последние комментарии

Evgeny
4 минуты назад
Зумеры изобрели трейлер

Квартира-студия на колесах: AC Future показала автомобиль-трансформер Квартира-студия на колесах: AC Future показала автомобиль-трансформер 

Evgeny
3 часа назад
Михаил Леонтьев, в википедии пишут что сия дискуссия не нова: Тем не менее ни один из случавшихся споров относительно критериев высоты не был

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Виталий Сокол
4 часа назад
Мария Сарелайнен, а не тратил инстинкт на это 🤣🤣🤣

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
4 часа назад
Vladimir Lukianov, что насчёт косаток? Да и слоны не хуже

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
4 часа назад
А давайте… Да, что там про терминологию?

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
4 часа назад
Паркур - наследие брахиации!

Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?

Cotton Burner
4 часа назад
Навальный спасает человечество?

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Александр Клим
5 часов назад
Решение проблемы устойчивости данной данной конструкции обеспечивается за счет великолепия Верховного Правителя Янг ДИ-Пертуан Агонг Малайзии

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Александр Клим
6 часов назад
В России бы две таких башни. В одной, на самый верх Госдуму, во второй депутатов.😉 15000 человек, с остановками через этаж, на лифтах с пересадками, на

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Александр Клим
7 часов назад
15000 человек, с остановками через этаж, на лифтах с пересадками, на высоту в 600 метров.🙃 Туда наверно нежелательный контингент списывают, и они всю

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Igor Slavinskis
7 часов назад
Чем тебе Чёрный обелиск не угодил? =)

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Денис Преподобный
8 часов назад
Подрыв Устоев, это всё что ты смог ответить?

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Владимир Порублев
8 часов назад
Жуткая архитектура, Черный монстр. Черный обелиск.

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Николай Цыгикало
8 часов назад
Ого! У вас способности к поиску источников, уже замечал не раз.) Спасибо! САУЛА - системы автоматического управления летательными аппаратами.)

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Вера Рогатнева
8 часов назад
Надо продолжать учится у природы. Нельзя останавливаться. Когда-то некоторые вещи были недоступны- теперь можно синтезировать кучу разных

Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана — 2023»Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана — 2023»

Феликс Ой
9 часов назад
Михаил Симонов, Проспект культуры это нестандартный проспект. Там внутри него два сквера воткнули по обе стороны. И то ширина не 200 метров а 170

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
9 часов назад
Автор похоже Мищенко, в последней части его лекций есть такая схема.

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Иван Колупаев
9 часов назад
Николай Цыгикало, исходник вроде как тут

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Николай Цыгикало
9 часов назад
Виктор Ларионов, "Ресурса такой базовой станции наверняка хватит ещё не на один год." Откуда такие оценки? Знаете, что такое "металл усталл" ? :)) А его

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Николай Цыгикало
10 часов назад
А вот как они не гнутся под ветровой нагрузкой. Длина консоли в потоке огромная, у земле должны быть собраны колоссальные изгибающий моменты. Там

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно