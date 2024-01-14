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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +693
Посты: 1362

Квартира-студия на колесах: AC Future показала автомобиль-трансформер 

Американский стартап AC Future представил концепт инновационного дома на колесах eTH. Его показали на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе.

Сообщество
# технологии
# транспорт
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future

Автомобиль AC Future eTH трансформируется в квартиру-студию площадью до 37 квадратных метров.

Внутри обустроены кухня, спальня, гостиная и санузел. Также есть двуспальная кровать, диваны, кресла и стол.

AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
AC Future eTH / © AC Future
© AC Future
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Aлек сей Нии_pet
1 час назад
Тема так серьёзно подписана (двумя психологами со степенями) что видимо никто не решился комменти(рова)ть; подобные "упрощизмы дают очень важный

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Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Имхонэтт, правильно сделал что удалил. Эта тема шуточная и обострять её незачем

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Николай Цыгикало
2 часа назад
Affidavit Donda, ссылки на оригинал нет, прочесть и сравнить с переводом не могу. Хотя если речь о переводе статьи, и тем более это сразу озвучено в лиде,

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Болотов, я прекрасно понимаю что этот фильм - стилизация под вестерн. другое дело что почти все прибалтийские фильмы были такими стилизациями:

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Affidavit Donda
2 часа назад
Николай Цыгикало, так ли она написала, как потом перевели?

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

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