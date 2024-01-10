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Названа примерная дата третьего испытательного полета Starship

В рамках телеконференции NASA по обновлениям лунной программы «Артемида» руководство американского космического агентство сообщило, что третий испытательный полет транспортной системы Starship под названием Starship IFT-3 планируют провести в следующем месяце.

Starship / © SpaceX

Компания SpaceX рассчитывает получить лицензию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в феврале 2024 года, тогда же ожидается техническая готовность системы к полету.

Миссия Starship IFT-3 не будет включать в себя какой-либо тип перекачки топлива, как планировали ранее.