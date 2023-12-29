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Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 совершил первый полет

Беспилотник Anka-3 / © TAI

Согласно техническим характеристикам, рабочая высота Anka-3 составляет 12 километров, он способен брать на борт до 1200 килограммов полезной нагрузки и летать с максимальной скоростью М=0,7 (число Маха; или 857 километров в час).

В воздухе беспилотник может находиться до 10 часов.

Беспилотник Anka-3 / © TAI

Беспилотник Anka-3 / © TAI

© Recep Tayyip Erdoğan