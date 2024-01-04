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В Саудовской Аравии подготовили инфраструктуру для еще одной «Линии»

Пока в административном округе Табук у побережья Красного моря кипит работа над созданием города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line), компания Umm Al-Qura for Development and Construction сообщила, что работы по возведению инфраструктуры жилого комплекса Masar Destination в Мекке, напоминающего длинную линию, завершены на 97%.

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Квартал Masar Destination в Мекке предназначен для туристов, посещающих город и его мечети. Согласно планам, готовый жилой комплекс сможет принять 30 миллионов паломников к 2030 году.

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Компания Umm Al-Qura for Development and Construction сообщила, что инфраструктура метро, туннелей и мостов полностью готова. На 85% завершено создание пешеходных дорожек, на 98% — дорог.

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Фотография со стройки комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura