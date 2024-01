В Саудовской Аравии подготовили инфраструктуру для еще одной «Линии»

Пока в административном округе Табук у побережья Красного моря кипит работа над созданием города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line), компания Umm Al-Qura for Development and Construction сообщила, что работы по возведению инфраструктуры жилого комплекса Masar Destination в Мекке, напоминающего длинную линию, завершены на 97%.