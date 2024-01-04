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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +467
Посты: 1075

В Саудовской Аравии подготовили инфраструктуру для еще одной «Линии»

Пока в административном округе Табук у побережья Красного моря кипит работа над созданием города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line), компания Umm Al-Qura for Development and Construction сообщила, что работы по возведению инфраструктуры жилого комплекса Masar Destination в Мекке, напоминающего длинную линию, завершены на 97%.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Квартал Masar Destination в Мекке предназначен для туристов, посещающих город и его мечети. Согласно планам, готовый жилой комплекс сможет принять 30 миллионов паломников к 2030 году.

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura

Компания Umm Al-Qura for Development and Construction сообщила, что инфраструктура метро, туннелей и мостов полностью готова. На 85% завершено создание пешеходных дорожек, на 98% — дорог. 

Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Рендер жилого комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Фотография со стройки комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
Фотография со стройки комплекса Masar Destination / © Umm Al-Qura
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Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий Лопатин, кислота в лунных условиях либо быстро выкипит, либо замерзнет и мало с чем прореагирует. Атмосферы-то нет.

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Александр Березин
2 часа назад
Anton Khoryukov, высадки пока планируют в приполярных районах. Там под тонким слоем реголита мерзлота (см. ссылку выше -- там есть фото типично

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Miles Azurnik
3 часа назад
а каким образом по днк можно понять что были горлышки? как это определяют то?

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Александр Березин
3 часа назад
Sergey Kz, у меня эта фраза выглядит как "Однако фармкомпании нашли способ стабилизировать с его помощью белка, который человеческий организм и сам

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Андрей Степанов
3 часа назад
Дмитрий Лопатин, реголит это силикаты и оксиды, не думаю что кислота с ними чтото сделает.

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Андрей Степанов
3 часа назад
Vitali Klatt, с чего бы они сломались? Проблемы были бы при долгом использовании в такой пыльной среде.

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Марк Цукерман
4 часа назад
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Дмитрий Лопатин
6 часов назад
Сразу пришла в голову мысль о химии. Если частицы мелкие, то и прореагируют быстро. Садимся, поливаем всё вокруг кислотой, пыль перестаёт быть

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Юляша Андреева
6 часов назад
Ну что там делать? Мы там уже были

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Vitali Klatt
9 часов назад
Вот и вопрос, как они попали в космический корабль будучи все в плуной пыли , все бортовые инструменты бы сломались забившись пылью

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Affidavit Donda
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Sergey Kz
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Владимир Захаров
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Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Anton Khoryukov
12 часов назад
А как же эксперименты по сплавлению реголита лазером?? Автономный луноход с такой технологией мог бы подготовить площадку, спекая реголит под

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Александр Березин
14 часов назад
Перекатиполе, при слиянии черных дыр, как раз из-за того, что скорости их распространения равны скорости света происходит эффект ровно обратный

Научные и технические прорывы года: версия Naked ScienceНаучные и технические прорывы года: версия Naked Science

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