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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
5 минут назад
Рейтинг: +323
Посты: 204

Иран впервые применил баллистическую ракету Kheibar Shekan в атаке на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что Иран впервые использовал баллистическую ракету средней дальности Kheibar Shekan во время утреннего удара по Израилю. Об этом сообщает государственное агентство Mehr.

Сообщество
# Израиль
# Иран
# КСИР
# США
Баллистическая ракета Kheibar Shekan на параде в Иране / © Tasnim News / CC BY 4.0
Баллистическая ракета Kheibar Shekan на параде в Иране / © Tasnim News / CC BY 4.0

Применение ракеты произошло спустя несколько часов после массированной атаки США на иранские ядерные объекты. Как сообщает Reuters, в операции участвовали шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые сбросили 12 противобункерных бомб GBU-57A/B MOP по объекту в Фордо. Кроме того, было выпущено около 30 крылатых ракет «Томагавк» по другим целям.

Ракета Kheibar Shekan, дальностью до 2000 километров, была разработана для преодоления современных систем противоракетной обороны. Её впервые представили в 2022 году, однако до настоящего момента она не применялась в боевых условиях.

Баллистическая ракета Kheibar Shekan, по данным иранских источников, способна поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Она использует твёрдое топливо, отличается высокой манёвренностью на конечном участке полёта и предназначена для преодоления современных систем противоракетной обороны.

Факт применения баллистической ракеты данного типа указывает на смену тактики — Тегеран больше не ограничивается демонстрацией силы и начинает использовать весь арсенал своего вооружения в боевых условиях.

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