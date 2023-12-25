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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 минут назад
Рейтинг: +464
Посты: 1072

Несбыточная мечта: проект транспортной системы Илона Маска закрылся

Компания Hyperloop One, обещавшая перевозить пассажиров и грузы в герметичных капсулах внутри вакуумных труб из города в город на скорости до 1200 километров в час, официально прекратила существование. 

Сообщество
# Hyperloop
# Илон Маск
# транспорт
Капсула XP-1 / © Hyperloop One 
Капсула XP-1 / © Hyperloop One 

Концепт нового вида транспорта — Hyperloop — предложил в 2013 году Илон Маск. В 2020-м компания провела первое и единственное испытание с пассажирами, задействовав капсулу XP-1. Тест до конца не оправдал ожидания: капсула разогналась лишь до 172 километров в час.

Пандемия тоже усугубила ситуацию. В итоге Hyperloop One отказалась от идеи перевозить людей и решила сосредоточиться на грузовых перевозках. «Полномасштабные» испытания обещали провести в 2022 году, но они не состоялись. 

По данным информагентства Bloomberg, разрекламированная компания уже закрыла офис в Лос-Анджелесе и уволила большую часть сотрудников, которых на начало 2022 года насчитывалось как минимум 200. Оставшийся персонал занимается распродажей активов компании, включая испытательный полигон за пределами Лас-Вегаса.

Что касается утопической мечты, то тестовый туннель Маска превратили в парковку, а полноценных Hyperloop в мире на сегодня так и не существует.

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