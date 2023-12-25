Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Несбыточная мечта: проект транспортной системы Илона Маска закрылся
Компания Hyperloop One, обещавшая перевозить пассажиров и грузы в герметичных капсулах внутри вакуумных труб из города в город на скорости до 1200 километров в час, официально прекратила существование.
Концепт нового вида транспорта — Hyperloop — предложил в 2013 году Илон Маск. В 2020-м компания провела первое и единственное испытание с пассажирами, задействовав капсулу XP-1. Тест до конца не оправдал ожидания: капсула разогналась лишь до 172 километров в час.
Пандемия тоже усугубила ситуацию. В итоге Hyperloop One отказалась от идеи перевозить людей и решила сосредоточиться на грузовых перевозках. «Полномасштабные» испытания обещали провести в 2022 году, но они не состоялись.
По данным информагентства Bloomberg, разрекламированная компания уже закрыла офис в Лос-Анджелесе и уволила большую часть сотрудников, которых на начало 2022 года насчитывалось как минимум 200. Оставшийся персонал занимается распродажей активов компании, включая испытательный полигон за пределами Лас-Вегаса.
Что касается утопической мечты, то тестовый туннель Маска превратили в парковку, а полноценных Hyperloop в мире на сегодня так и не существует.
Новая капсула для перорального приема активируется при погружении в желудочный сок и вибрирует, создавая иллюзорное растяжение желудка. Размеры устройства — 31 на 10 миллиметров, оно имеет крошечный мотор и серебряно-оксидную батарею.
Исследователи подвергли группу мужчин воздействию либо женских слез, либо физраствора. По итогу нескольких экспериментов выяснилось, что уровень агрессии в случае нюханья слез падал на 43,7 процента.
Раннесредневековая бронзовая фурнитура аварского пояса навела ученых на мысль, что разные народы Центральной и Восточной Европы были связаны одной тайной системой верований.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
Бразильцы правда нашли в «Спутнике» живой вирус — или это фейк? И почему российская вакцина не вызывает тромбов, как у AstraZeneca и Johnson & Johnson?
Топ самых опасных динозавров
Допинг: быстрее, выше, сильнее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии