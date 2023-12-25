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Редчайшие радужные облака заметили в небе над Арктикой
Жители северных районов Норвегии, Швеции, Финляндии, Англии, Ирландии и Аляски с 19 по 21 декабря запечатлели облака, которые придают небу цвет, похожий на масляное пятно.
Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде США (NOAA) сообщила, что это довольно редкое явление происходит, когда облака образуются при чрезвычайно низких температурах (ниже минус 85 градусов Цельсия).
Молекулы воды начинают объединяться в крошечные кристаллы льда, которые в дальнейшем собираются в облака.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Известный советский и российский физик в 1970-х годах был одним из тех, кто показал Стивену Хокингу, что черные дыры должны излучать. Затем он стал известен разработкой гипотезы инфляции, подвергающейся активной критике в последние годы. В последние десятилетия именно эта гипотеза доминировала в теоретической космологии.
«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым
Точность в работе геодезиста — понятие относительное (хоть и важное). У строителей городских объектов на счету каждый миллиметр, а для разработчиков угольных шахт отклонение на десяток кубометров — допустимая погрешность. Сегодня мы поговорили с Александром Савиловым, руководителем направления геодезии и автоматизации строительных процессов «Газпромнефть — Дорожное строительство», геодезистом (но с богатым опытом проектировщика), который создаёт дороги. А также регулярно снимает с квадрокоптера, много путешествует, стремится привнести в мир эстетику, не боится выходить из кабинета в поля и не ругается на картографические сервисы, даже когда они сбоят. И все это — в рамках работы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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