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Редчайшие радужные облака заметили в небе над Арктикой

Жители северных районов Норвегии, Швеции, Финляндии, Англии, Ирландии и Аляски с 19 по 21 декабря запечатлели облака, которые придают небу цвет, похожий на масляное пятно.

Радужные облака / © Ramunė Šapailaitė

Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде США (NOAA) сообщила, что это довольно редкое явление происходит, когда облака образуются при чрезвычайно низких температурах (ниже минус 85 градусов Цельсия).

Молекулы воды начинают объединяться в крошечные кристаллы льда, которые в дальнейшем собираются в облака.

Радужные облака / © Ramunė Šapailaitė

Радужные облака / © Ramunė Šapailaitė