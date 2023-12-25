  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
Только что
Рейтинг: +380
Посты: 1077

Марсианский роботизированный вертолет впервые преодолел 705 метров за один полет

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что дрон вертолетного типа Ingenuity 20 декабря успешно совершил 69-й по счету полет в небе над Марсом.

Сообщество
# Ingenuity
# NASA
# космос
# Марс
Тень Ingenuity во время 69-го полета над песками Марса / © NASA / JPL-Caltech
Тень Ingenuity во время 69-го полета над песками Марса / © NASA / JPL-Caltech

По данным Лаборатории реактивного движения, Ingenuity находился в полете 135,4 секунды, двигаясь на высоте 16 метров с максимальной скоростью 10 метров в секунду.

Аппарат впервые преодолел расстояние в 705 метров, установив тем самым новый рекорд дальности полета и побив свое же достижение в 704 метра от апреля 2022 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Дек
600
Больные клетки: основы биологии рака
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
26 Дек
Бесплатно
Форпосты в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Дек
600
Скандинавская средневековая баллада: наследие эпохи викингов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Романские языки: история и современность
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Дек
500
Античные памятники на территории Черногории
Центр «Архэ»
Онлайн
27 Дек
700
Ботаника. Великолепие растительной жизни
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Дек
500
Грузинские новогодние традиции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Принц Шарль-Жозеф де Линь
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Музеи мира: Лувр
КЦ «Зодчие»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
3 часа назад
Мария Азарова

Инженеры изобрели вибрирующую «таблетку», обманывающую желудок 

Новая капсула для перорального приема активируется при погружении в желудочный сок и вибрирует, создавая иллюзорное растяжение желудка. Размеры устройства — 31 на 10 миллиметров, оно имеет крошечный мотор и серебряно-оксидную батарею.

Медицина
# диета
# желудок
# похудение
22 декабря
Мария Азарова

Запах слез женщины заблокировал мужскую агрессию

Исследователи подвергли группу мужчин воздействию либо женских слез, либо физраствора. По итогу нескольких экспериментов выяснилось, что уровень агрессии в случае нюханья слез падал на 43,7 процента.

Биология
# агрессивность
# агрессия
# активность головного мозга
# мужчины и женщины
# отношения
# слезы
# тестостерон
# хемосигналы
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
21 декабря
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. SciTinder: в ПНИПУ создали «сайт знакомств» для ученых

    3 часа назад

  2. Инженеры изобрели вибрирующую «таблетку», обманывающую желудок 

    3 часа назад

  3. Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

    Вчера, 10:03

  4. Запах слез женщины заблокировал мужскую агрессию

    22 декабря
Выбор редакции

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Вчера, 10:03

Последние комментарии

John Oakland
28 минут назад
Александр Березин, спасибо за ответ. Но осталось непонятным из чего тогда состоит сама ткань пространства, которое расширялось со сверхсветовыми

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Владимир Поздеев
44 минуты назад
Интересный момент. На карте "Нашествие армии Наполеона на Россию" города Восточной Пруссии, принадлежащие сейчас России, даны в старых названиях

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Александр Березин
1 час назад
John Oakland, "Александр Березин, расширение пространства произошло, для примера, с одного нанометра до 10 световых лет за менее чем триллионную секунды

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Jora Bayramow
2 часа назад
Развития технологий ИИ в будущем исправить человеческие ошибки во всех отраслях жизни, даже заставить по другому ( по правдивому) посмотреть и

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Анатолий Лещинский
5 часов назад
Гена Пастухов, Да.

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего СредневековьяВоссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Гена Пастухов
7 часов назад
Alexey U, а я домашние задания делал во время урока. Минут 5 мне нужно было, чтобы решить все задачи урока, ещё минут 5 на домашку, а оставшееся время я

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Гена Пастухов
7 часов назад
Чтобы NS считал своих читателей слабоумными - это что-то новенькое.

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

Alexey U
8 часов назад
Popov Anatoly, извольте выйти вон!Это реальные истории. В институте на вступительных экзаменах сидел рядом с чудиком с запоминающейся фамилией. Я в ужасе

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Alexey U
8 часов назад
И. Колупаев, покороче Вы назовёте грубостью.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Гена Пастухов
8 часов назад
Aleksei Savva, мы "тоже являемся частью Вселенной". Очевидно, что все наши действия влияют на её будущее. Разработка физических моделей влияет на

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Дмитрий Kuрueнко
9 часов назад
John Oakland, во первых частиц тогда не существовало, во вторых относительно пространства-времени со сверхсветовыми скоростями они и не двигались.

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

John Oakland
10 часов назад
Александр Березин, расширение пространства произошло, для примера, с одного нанометра до 10 световых лет за менее чем триллионную секунды (из

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Иван Колупаев
10 часов назад
Питон Удав, просто за 10 000 лет некоторые люди ушли от своих волосатых предков немного дальше чем другие. Не все конечно.

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Гена Пастухов
10 часов назад
Михаил Кривопалов, у некоторых товарищей упоминается, что вот как раз Кришну был рождён на той речке, откуда я родом.

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего СредневековьяВоссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Rinatkent
10 часов назад
Лица практически одни и те-же

Нейросети показали, каким был бы сериал «Слово пацана» от студии PixarНейросети показали, каким был бы сериал «Слово пацана» от студии Pixar

Гена Пастухов
11 часов назад
Анатолий Лещинский, да ладно, первыми?

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего СредневековьяВоссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Питон Удав
12 часов назад
Интересно все же мир устроен. Каких-то 10 тысяч лет назад люди были озабочены тем, чтобы съесть на обед. Ну да, звезды - это красиво, можно сочинить

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Сергей Цапковатый
13 часов назад
Максим, писали зубилом на камнях

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назадЗвезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Александр Березин
13 часов назад
Александр Бутюгин, "и исчезнет за миллиарды лет до конца Вселенно" Я рад, что вы уже побывали в будущем, и знаете, когда исчезло человечество, но

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Dale Tucker
13 часов назад
Какая чудесная статья, время от времени регулярно возвращаюсь и перечитываю её.

Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себяНевероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно