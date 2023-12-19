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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +464
Посты: 1070

В Японии предупредили о риске ядерного удара КНДР по США

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18», которую 18 декабря испытала Корейская Народно-Демократическая Республика, находилась в полете 73 минуты. За это время она преодолела дистанцию в одну тысячу километров при максимальной высоте полета шесть тысяч километров.

Сообщество
# КНДР
# оружие
# ракеты
# США
Испытания МБР «Хвасон-18» / © Rodong Sinmun
Испытания МБР «Хвасон-18» / © Rodong Sinmun

После испытаний МБР «Хвасон-18» вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявил, что новая ракета КНДР в зависимости от веса боеголовки может иметь дальность полета более 15 тысяч километров.

В этом случае, по мнению Миякэ, вся территория Соединенных Штатов Америки (с востока на запад — 4,7 тысячи километров, а с севера на юг — три тысячи километров) оказывается в пределах досягаемости. Расстояние от Северной Кореи до США — 10 352 километра. 

Испытания МБР «Хвасон-18» / © Rodong Sinmun 
Испытания МБР «Хвасон-18» / © Rodong Sinmun 
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Игорь Коняшов
49 минут назад
Является ли Тесла полностью американской?)) Это кого-то всерьез интересует?)

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Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Показательно что никто не обсуждает будет ли он полностью российским. При других бы вводных эта была бы тема N1. Может для этого и дизайн такой

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Sam Dowson
1 час назад
Там бампер ещё спереди будет, для него много места и оставили.

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван Колупаев, похоже, со звёздами и спутниками всё норм, а я внёс ненужную сумятицу ) но нужно поставить точку, процесс осмысления не закончен. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Alex D.
2 часа назад
А мне нравится 😃

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай Цыгикало, так что все же со звездными фото и спутниками на них? 🤯 Хотя бы намекните 🙂https://elementy.ru/kartinka_dnya/1741/Geostatsionarnye_sputniki

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Андрей Шилов
2 часа назад
С каких пор чат гпт стал ИИ? Это умная языкаовая модель, не более.

В ПНИПУ узнали, может ли ChatGPT писать коды для создания 3D-моделейВ ПНИПУ узнали, может ли ChatGPT писать коды для создания 3D-моделей

Николай Цыгикало
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Удалил свои комментарии во избежание путаницы, на всякий случай. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

wessen12
2 часа назад
Все-таки предположу, что не может быть все так глупо. Скорее всего, создатели хотели прощупать идею их дизайна. Видно, что у машины относительно

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

wessen12
2 часа назад
Надеюсь разработчики понимают, что в автомобиле строении дизайн решает очень многое. Такого урода никто не купит. И новость выглядит очень

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Виталий Б.
3 часа назад
Serjo Djachkowski, 🤣

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Александр Речкин
3 часа назад
Андрей Сурин, интересно же будет потом сравнить.

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Андрей Сурин
3 часа назад
Стоило ли тогда вообще публиковать подобные снимки, если финальный вариант будет выглядеть "совсем по-другому"? Это же кладезь для мемов...

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TheVico _Ti
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