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В Японии предупредили о риске ядерного удара КНДР по США
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18», которую 18 декабря испытала Корейская Народно-Демократическая Республика, находилась в полете 73 минуты. За это время она преодолела дистанцию в одну тысячу километров при максимальной высоте полета шесть тысяч километров.
После испытаний МБР «Хвасон-18» вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявил, что новая ракета КНДР в зависимости от веса боеголовки может иметь дальность полета более 15 тысяч километров.
В этом случае, по мнению Миякэ, вся территория Соединенных Штатов Америки (с востока на запад — 4,7 тысячи километров, а с севера на юг — три тысячи километров) оказывается в пределах досягаемости. Расстояние от Северной Кореи до США — 10 352 километра.
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