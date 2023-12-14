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Реконструкция: как железный стержень пробил голову строителю в XIX веке
Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности людей прошлого, воссоздал лицо Финеаса Гейджа. Это американский строитель, получивший тяжелое ранение головного мозга при прокладке железной дороги 175 лет назад.
В сентябре 1848 года Финеас Гейдж расчищал путь для новой железнодорожной линии в штате Вермонт (США), когда произошел несчастный случай: в результате взрыва голову строителя пробил железный стержень. Он прошел через мозг и вылетел наружу.
Гейдж выжил, но его поведение и личность значительно изменились. Этот случай произвел настоящую революцию в понимании работы мозга человека.
Теперь Мораис изучил череп Гейджа и создал реконструкцию его лица — таким, каким оно было сразу после попадания стрежня.
В отличие от прошлых исследований, целью новой работы была не столько реконструкция лица Гейджа (ведь после несчастного случая сохранились его фотографии). Мораис хотел воссоздать сам процесс вхождения железного стержня в череп и показать, каким было лицо мужчины в тот момент.
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