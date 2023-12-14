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Реконструкция: как железный стержень пробил голову строителю в XIX веке

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности людей прошлого, воссоздал лицо Финеаса Гейджа. Это американский строитель, получивший тяжелое ранение головного мозга при прокладке железной дороги 175 лет назад.

Реконструкция черепа Финеаса Гейджа / © Cicero Moraes

В сентябре 1848 года Финеас Гейдж расчищал путь для новой железнодорожной линии в штате Вермонт (США), когда произошел несчастный случай: в результате взрыва голову строителя пробил железный стержень. Он прошел через мозг и вылетел наружу.

Гейдж выжил, но его поведение и личность значительно изменились. Этот случай произвел настоящую революцию в понимании работы мозга человека.

Реконструкция лица Финеаса Гейджа / © Cicero Moraes

Теперь Мораис изучил череп Гейджа и создал реконструкцию его лица — таким, каким оно было сразу после попадания стрежня.

В отличие от прошлых исследований, целью новой работы была не столько реконструкция лица Гейджа (ведь после несчастного случая сохранились его фотографии). Мораис хотел воссоздать сам процесс вхождения железного стержня в череп и показать, каким было лицо мужчины в тот момент.

Реконструкция лица Финеаса Гейджа / © Cicero Moraes

Реконструкция черепа Финеаса Гейджа / © Cicero Moraes