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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +460
Посты: 1065

В Саудовской Аравии построят «театр будущего» 

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom рассказало о новом проекте, которому «не будет равных на земле». Речь идет о создании иммерсивного пространства, спрятанного в недрах горы, где красота природы сочетается с передовыми технологиями, — театре будущего под названием Utamo.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM

«В Utamo, театре будущего, сойдутся воедино реальность и царство цифровых технологий. Там будут проводить мероприятия, которые сформируют новый эталон развлечений», — пообещали представители Neom.

Расположенное внутри горы у залива Акаба на севере Красного моря, многофункциональное пространство большого зала будет предназначено для выступлений лучших мировых артистов.

Проект театра будущего Utamo, спрятанного внутри горы / © NEOM
Проект театра будущего Utamo, спрятанного внутри горы / © NEOM
Тропа, ведущая к театру будущего Utamo / © NEOM
Тропа, ведущая к театру будущего Utamo / © NEOM
Парадный вход в Utamo высотой 64 метра / © NEOM
Парадный вход в Utamo высотой 64 метра / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
Проект театра будущего Utamo / © NEOM
© NEOM 
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