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Новый вид грибов назвали в честь чудовищ из «Дюны»

Во время экспедиций в Паннонскую степь на юге Венгрии, недалеко от границ с Румынией и Сербией, исследователи нашли несколько новых видов грибов. Один из них напомнил ученым гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда из научно-фантастической эпопеи Фрэнка Герберта «Дюна», поэтому гриб решили назвать в его честь — Tulostoma shaihuludii.

Коллаж из изображений нового вида грибов Tulostoma shaihuludii (слева) и песчаного червя Шаи-Хулуда (справа) / © photo by Péter Finy; illustration by Dániel G. Knapp (CC BY 4.0)

Все четыре новых вида, обнаруженных в степи, относятся к роду Tulostoma, известному как «дождевики на стебельках». Эти грибы получили такое прозвище из-за сферических плодовых тел, расположенных на конце стебля. Из них высвобождаются споры, когда организм тревожит ветер или животное.

Ранее в этом году в честь Шаи-Хулуда палеонтологи из Университета Канзаса (США) назвали червей, живших 500 миллионов лет назад.