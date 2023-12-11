  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +76
Посты: 175

Инфографика: прогноз повышения температуры по странам

Международная некоммерческая организация по мониторингу климата Berkeley Earth спрогнозировала, как изменится глобальная температура воздуха на Земле в 2050 и 2100 годах по сравнению с доиндустриальным уровнем. Оценку провели по странам, так как потепление не будет равномерным по всему земному шару из-за различных географических факторов и климатических условий.

Сообщество
# инфографика
# погода
# природа
Фактические показатели изменения глобальной температуры воздуха в странах по состоянию на 2022 год / © visualcapitalist
Фактические показатели изменения глобальной температуры воздуха в странах по состоянию на 2022 год / © visualcapitalist
Прогноз изменения глобальной температуры воздуха в странах на 2050 год / © visualcapitalist
Прогноз изменения глобальной температуры воздуха в странах на 2050 год / © visualcapitalist
Прогноз изменения глобальной температуры воздуха в странах на 2100 год / © visualcapitalist
Прогноз изменения глобальной температуры воздуха в странах на 2100 год / © visualcapitalist
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
12 Дек
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Как собрать снежинку: от атома к молекуле и кристаллу
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Квантовомеханическое закулисье привычного мира
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Дек
700
Перспективы паразитизма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
700
Один день неандертальца из Хотылево
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
500
Депрессия: нейронаука, антидепрессанты и психотерапия
Центр «Архэ»
Онлайн
Конгресс
13 Дек
Бесплатно
Инновационная практика: наука плюс бизнес
МГУ
Москва
Лекция
13 Дек
700
Хордовые
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
6 часов назад
Василий Парфенов

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.

Физика
# атомная отрасль
# атомная энергетика
# материаловедение
# Россия
Выбор редакции
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

    23 минуты назад

  2. Тетис назвали причиной прошлых похолоданий

    5 часов назад

  3. Популярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешными

    5 часов назад

  4. Долгая дорога на работу усилила депрессию

    5 часов назад
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

6 часов назад

Последние комментарии

Николай Цыгикало
24 минуты назад
Да, Маск изменил ракетное мышление землян. И эти изменения охватывают всё больше конструкторских центров. Копии и повторы разного рода и масштаба

LandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей сталиLandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей стали

Женя Тихомиров
29 минут назад
Иван Колупаев, ясный перец. Луна придвинится к Земле, но это пусть, но Земля отодвинется от Солнца, и мы получим очередной ледниковый период. Как Вам

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Antino Yone
42 минуты назад
Dmitriy Dorian, Манифестация (от латинского manifestos – явный, существующий) - утверждение факта существования.

Сознание человека, возможно, появляется задолго до рожденияСознание человека, возможно, появляется задолго до рождения

Affidavit Donda
58 минут назад
Ты предсказуемо излил очередной поток своего унылого бреда.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Семен Курсаков
1 час назад
В рассуждениях нашего "глубокого эконома" о кризисах, прогнозах, росте и прочем масса дыр, даже критиковать глубоко лень. По верхушкам - это очень

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Александр Березин
2 часа назад
Sam Dowson, в работе мысль та же, что в новости выше: "The cyclical northward breakup-drift of Gondwana, driven by the opening and closure of Proto-, Paleo-, and Neo-Tethyan oceans, facilitated the transfer of landmasses from the

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Sam Dowson
2 часа назад
Видимо что-то с переводом названия статьи не так - педелака, так сказать, в более кликабельный, но логичеки неверный. Тетис как раз обеспечивал

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Alnick Leg
3 часа назад
Angela Davis, мноуговажаемая Анжела! Сила притяжения не была, как Вы пишете "экспериментально ещё Ньютоном". Наоборот Ньютон отрицал свою причастность к

Что будет, если взять планету и яблоко на бесконечно большом расстоянии от нее — притянется ли оно к планете за бесконечно большое время? (при условии отсутствия иных тел и взаимодействий)Что будет, если взять планету и яблоко на бесконечно большом расстоянии от нее — притянется ли оно к планете за бесконечно большое время? (при условии отсутствия иных тел и взаимодействий)

Sam Dowson
3 часа назад
Так ведь ты же, пендосский копролит)

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Николай Цыгикало
4 часа назад
Я, честно говоря, так и не понимаю, как работает такая катапульта. Если она выстрелит снаряд под углом к горизонту (вверх, естественно), то перигей

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Affidavit Donda
4 часа назад
Ты снова излил обуревающие тебя фантазии. Это ты-то тут старый?

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Sam Dowson
5 часов назад
В психологии юмор и смех - это вариант агрессии против того над кем или чем смешно. Типа несуразные, комические ситуации, "потешный" вид и поведение

Популярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешнымиПопулярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешными

Saladin Ayyub
5 часов назад
сделали в стиле кибер панк , мне нравится

Lamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часовLamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часов

Иван Колупаев
5 часов назад
Василий, поржут скорее 😏

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Илья Александрович
6 часов назад
Женя Тихомиров, Когда Пророк придет к власти, мы сожжем твою грешную плоть в очистительном огне Раптора, жалкий еретик!

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Василий
6 часов назад
Какой коварный у этих гадов план, однако... На МКС хотят просмотр устроить, точно вам говорю... там как посмотрят - так сразу все передерутся и

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Иван Колупаев
7 часов назад
Женя Тихомиров, а таки чем обернется? По сути ответа я даже согласен, (байки про исчерпание ресурсов и нехватку территорий) но хотелось бы более

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Илья Александрович
7 часов назад
Николай Цыгикало, Ну разумеется, снаряд разрушится. Не говоря о том, что диаметр придется ограничить 8 метрами, примерно и коротким разгонным

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Affidavit Donda
7 часов назад
Николай Цыгикало, ещё раз большое спасибо! Да это же просто праздник какой-то! :-)))

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Affidavit Donda
7 часов назад
Николай Цыгикало, большое спасибо! Сейчас почитаю.

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно