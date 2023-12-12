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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
43 минуты назад
Рейтинг: +373
Посты: 1060

Naked Science разыгрывает полет на реактивном самолете. Вот условия

Научно-популярное издание Naked Science объявило о розыгрыше сертификата на полет на реактивном самолете L-39 «Альбатрос». 

Сообщество
# Telegram
# авиация
# конкурсы
L-39 «Альбатрос» / © TopWar
L-39 «Альбатрос» / © TopWar

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, который проходит с 5 по 21 декабря 2023 года, нужно подписаться на Telegram-канал Naked Science и нажать кнопку «Участвую». Вот ссылка на пост. 

Итоги конкурса подведут 21 декабря, в 19:00 по московскому времени: бот случайно выберет одного победителя. Полет состоится в любое удобное время до конца мая 2024 года в Подмосковье.

L-39 «Альбатрос» — учебно-тренировочный самолет, предназначенный для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанных с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям, а также тренировки летного состава летных училищ и строевых частей.

Это один из самых массовых учебных самолетов в мире. Выпущенный в количестве 2868 штук, L-39 «Альбатрос» находится на вооружении 30 стран — как в составе ВВС, так и в руках частных владельцев и компаний.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

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