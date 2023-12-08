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Стали известны подробности о российском беспилотном самосвале «Робокоп»

Журналисты «Авторевю» рассказали о технических характеристиках автономного самосвала КамАЗ по прозвищу «Робокоп».

Автономный самосвал «Робокоп» / © КамАЗ

Беспилотный грузовик способен работать 24 часа, семь дней в неделю без участия человека, хотя самосвалом может удаленно управлять и оператор.

Автономный самосвал «Робокоп» / © КамАЗ

Беспилотный «Робокоп» способен перевозить больше 50 тонн породы (его планируют использовать в угольных карьерах) объемом до 39 кубометров. В стеклопластиковой кабине «спрятан» баллон емкостью 995 литров для сжиженного метана — топлива для 13-литрового газового двигателя мощностью 460 лошадиных сил.

Максимальная скорость без груза составит 70 километров в час, а с грузом — 45 километров в час. Запас хода — 1000 километров.