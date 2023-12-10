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NASA может отправить «Криобота» на поиски жизни на лунах Сатурна и Юпитера
Участники последнего семинара NASA в Калифорнийском технологическом институте, который посетили более 40 инженеров и исследователей, изучили проект цилиндрического робота «Криобот» (Cryobot). Его можно будет использовать для поиска жизни на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе.
«Криобот» спустится на замерзшую поверхность Европы либо Энцелада и будет способен растопить лед и проникнуть в жидкую воду под ним.
В этом ему помогут ядерная силовая установка и система терморегулирования. Именно благодаря им он сможет добраться до подповерхностного жидкого океана.
Участники семинара, изучив концепт «Криобота», пришли к выводу, что аппарату потребуются линии связи, чтобы передавать информацию на спускаемый аппарат, который, в свою очередь, останется на поверхности и будет отправлять данные исследований на Землю.
Однако инженеры считают, что оптоволоконные кабели для этой задачи могут не подойти, поэтому изучают вопрос об использовании беспроводных вариантов связи.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Российские ученые раскрыли причину изменчивости океанических течений на глубине более четырех тысяч метров
Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Морского гидрофизического института РАН и МФТИ обнаружили новый механизм изменчивости циркуляции антарктических вод во впадинах Мирового океана и показали, что даже небольшие вихри на поверхности способны изменять, а в некоторых случаях даже останавливать, придонные течения на глубине более 4000 метров. Эти течения важны с точки зрения климата — именно они переносят наиболее холодные воды из Антарктики к экватору. Физические механизмы, влияющие на это движение, важны для понимания того, как океан перераспределяет тепло между низкими и высокими широтами.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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