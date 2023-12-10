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NASA может отправить «Криобота» на поиски жизни на лунах Сатурна и Юпитера

Участники последнего семинара NASA в Калифорнийском технологическом институте, который посетили более 40 инженеров и исследователей, изучили проект цилиндрического робота «Криобот» (Cryobot). Его можно будет использовать для поиска жизни на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе.

Концепт «Криобота» / © NASA / JPL-Caltech

«Криобот» спустится на замерзшую поверхность Европы либо Энцелада и будет способен растопить лед и проникнуть в жидкую воду под ним.

В этом ему помогут ядерная силовая установка и система терморегулирования. Именно благодаря им он сможет добраться до подповерхностного жидкого океана.

Концепт «Криобота» / © NASA / JPL-Caltech

Участники семинара, изучив концепт «Криобота», пришли к выводу, что аппарату потребуются линии связи, чтобы передавать информацию на спускаемый аппарат, который, в свою очередь, останется на поверхности и будет отправлять данные исследований на Землю.

Однако инженеры считают, что оптоволоконные кабели для этой задачи могут не подойти, поэтому изучают вопрос об использовании беспроводных вариантов связи.