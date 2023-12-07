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В США засомневались, что американцы вновь высадятся на Луну в 2025 году
В отчете Счетной палаты США (GAO) заметен скептицизм по поводу возможностей NASA уложиться в график амбициозной лунной программы «Артемида».
Хотя работа над миссией «Артемида II», запуск которой намечен на следующий год, номинально продолжается, в отчете говорится, что возможны задержки с «Артемидой III». Она запланирована на 2025-й и предполагает первую посадку астронавтов на Луну с 1972 года.
Дело в том, что возможности Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в значительной степени зависят от частных космических компаний, предоставляющих оборудование для миссий.
Отчет показал, что сроки нереалистичны. SpaceX все еще пытается доработать и протестировать Starship, который, как ожидается, станет транспортным средством для доставки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Изначально орбитальные летные испытания лунной версии Starship отложили на семь месяцев.
Существуют задержки и в разработке лунных скафандров Axiom Space, отвечающих требованиям NASA. Новое оборудование и снаряжение тоже необходимо тщательно протестировать перед миссией. Поэтому маловероятно, что программа «Артемида III» состоится в 2025 году, подытожили в Счетной палате.
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