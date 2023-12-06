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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +641
Посты: 1310

Спутники Starlink начнут подключать напрямую к смартфонам

В США начинают тестировать сотовую связь от Starlink Илона Маска. Теперь смартфоны смогут подключаться к спутникам напрямую — без специальных терминалов.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# связь
# технологии
Схема работы спутников Starlink для предоставления услуг сотовой связи / © Starlink
Схема работы спутников Starlink для предоставления услуг сотовой связи / © Starlink

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила оператору сотовой связи T-Mobile совместно с компанией SpaceX протестировать работу Starlink. Для этого инженеры задействуют модифицированные спутники второго поколения Starlink и в течение 10 дней будут анализировать связь в ограниченном режиме на частотах 1910-1915 и 1990-1995 мегагерц.

Во время эксперимента инженеры собираются проверить качество работы спутниковых антенн и всей системы до ее полного развертывания. SpaceX должна будет предупредить других операторов связи о начале тестирования и убедиться в том, что не создает радиопомехи, которые могут испортить качество обслуживания абонентов других сетей.

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