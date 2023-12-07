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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +641
Посты: 1311

Автомобили в Китае начали заправлять роботы

На нескольких автозаправочных станциях в КНР заметили необычных роботов, которые умеют самостоятельно заправлять машины. Технология пока находится на стадии тестирования, да и сам процесс занимает больше времени, чем обычно, однако власти страны планируют запустить таких роботов в производство в ближайшие годы. 

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
# транспорт
Робот-заправщик / © Autofuel
Робот-заправщик / © Autofuel

Робот-заправщик умеет самостоятельно отпирать лючок топливного бака и заправлять автомобиль без посторонней помощи.

Весь процесс можно увидеть здесь.

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# гробница
# дольмен
# мегалиты
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# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
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