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Автомобили в Китае начали заправлять роботы

На нескольких автозаправочных станциях в КНР заметили необычных роботов, которые умеют самостоятельно заправлять машины. Технология пока находится на стадии тестирования, да и сам процесс занимает больше времени, чем обычно, однако власти страны планируют запустить таких роботов в производство в ближайшие годы.