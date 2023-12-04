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Воссоздано лицо «человека-дракона», который жил более 140 тысяч лет назад
Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, недавно воссоздал облик архаичного вида человека из рода Люди — Homo longi (также известен как «человек-дракон»). Череп нашли в окрестностях китайского города Харбин еще в 1933 году.
Представитель Homo longi, чей внешний облик смоделировал Сисеро Мораис, жил более 146 тысяч лет назад.
Этот вымерший вид рассматривают как боковую ветвь развития разумных приматов, существовавшую наряду с Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами.
Исследователь преобразовал доступные видео с черепом Homo longi в последовательность изображений, которые затем объединил с помощью методов фотограмметрии, а недостающую у черепа нижнюю челюсть восполнил находкой, принадлежавшей человеку прямоходящему (Homo erectus).
Мораис также представил реконструкцию внешнего облика архаичного человека с волосами, бородой, карим цветом глаз и светлым цветом кожи. Однако на самом деле фенотип Homo longi остается неизвестным, поскольку геном не анализировали.
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