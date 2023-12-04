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Астрофотографы запечатлели остаток сверхновой Кассиопея А

Кассиопея А / © NASA / CXC / SAO / Tim Schaeffer, William Ostling, Justin, Adrien Keijzer, Paul Kent, BTB Astroteam Brentenriegel, Steve Gill, Tino Heuberger, Nicolas Puig, Julian Shapiro, Felix Schöfbänker, Mikhail Vasilev, David Wood

Новое изображение Кассиопеи А удалось получить в результате работы 11 фотографов, редактора и обработчика.

Им потребовалось 525 часов и 54 минуты, чтобы получить финальную версию изображения, которая демонстрирует весьма сложную структуру туманности, состоящую из выброшенного во время взрыва звезды вещества и раскаленного газа. Также для создания снимка использовали данные космического телескопа Chandra.

Кассиопея А находится на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли и представляет собой один из наиболее молодых остатков сверхновых в галактике Млечный Путь.