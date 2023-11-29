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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +338
Посты: 593

Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими

Более 80 лет золотой крот Де Винтона (Cryptochromis wintoni), который напоминает оживший самородок, считался вымершим и находился на 11-м месте в «списке наиболее разыскиваемых исчезнувших видов» программы Re:wild. 

Сообщество
# животные
# природа
Cryptochromis wintoni / © Nicky Sounes
Cryptochromis wintoni / © Nicky Sounes

Недавно исследователи смогли найти кротов Де Винтона, которых в последний раз видели в далеком 1936 году, с помощью анализа ДНК образцов окружающей среды. Метод дает возможность отследить генетический след животных благодаря оставшимся частицам жизнедеятельности или разложившихся туш.

Ученые собрали образцы почвы с нескольких участков местности вдоль западного побережья Южной Африки, где обитали золотые кроты до того, как их среда обитания сильно пострадала из-за добычи алмазов. Выделив ДНК, удалось и обнаружить следы кротов.

© IFLScience  
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# авиация
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Евгений Тихомиров
21 минута назад
kpi, я не говорю, что Вы врёте осознанно, Вы врёте не осознанно. По человечески Вас можно понять. Если Вы хотите работать в науке Вы должны говорить,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
24 минуты назад
Николай Цыгикало, не показывайте свою некомпетентность, 4к км это чуть выше чем низкая околоземная орбита, но на которой уже достаточно мало

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
32 минуты назад
kpi, Вы не правы, дружище, все серьезно, без всякого профессорского шапкозакидательства. Сначала появилась СТО, а только потом появились,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
49 минут назад
kpi, 1.причем тут система отсчёта, если утверждается, что свет во всех системах отсчёта движется с одинаковой скоростью? 2. Чем подтверждается, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
53 минуты назад
Dowson, для Израиля то вопрос выживания однако,- поскольку страна с ЯО, желающая его уничтожить, уже даже когда саудиты готовы переговариваться - в

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smile1986777
56 минут назад
То что мы их не видим, лишь доказывает, что они движутся быстрее света относительно нас.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
Affidavit Donda, это твой третий экаунт в коментах? ))(

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Николай Цыгикало
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Почему ч/б? На Викингах стояли цветные камеры. Давшие сотни цветных снимков. Думаю, это натуральный цвет.

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Иван Колупаев
1 час назад
Ну ваш-то небось вручную раскрашенный ч/б снимок 😏 Поэтому и выглядит куда более интересно чем современные потрясающе блеклые размытые фотки 😁

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Aлек сей Нии_pet
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
2 часа назад
А мне больше нравится вот этот, сделанный "Викингом" в 1976 году. На нём тоже виден ландшафт Красной планеты и атмосфера на горизонте.

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Иван Колупаев
2 часа назад
Ну положим некоторые фразы из упомянутых вами фильмов тоже растащили на мемы, но не настолько чтоб там хватило материала для исследований.

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Михаил
2 часа назад
Игорь Петелин, эта формула не работает на релятивистских скоростях, так что результаты ваших расчетов не верные. Нужно использовать

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
2 часа назад
Интересная конечно теория и к счастью совершенно пока недоказуемая. Ибо с поумневшими лабораторными крысами могут произойти неприятности. Со

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
3 часа назад
Михаил, s/t

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Янов
3 часа назад
Отвечает Максим Чистяков

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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