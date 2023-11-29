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Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими
Более 80 лет золотой крот Де Винтона (Cryptochromis wintoni), который напоминает оживший самородок, считался вымершим и находился на 11-м месте в «списке наиболее разыскиваемых исчезнувших видов» программы Re:wild.
Недавно исследователи смогли найти кротов Де Винтона, которых в последний раз видели в далеком 1936 году, с помощью анализа ДНК образцов окружающей среды. Метод дает возможность отследить генетический след животных благодаря оставшимся частицам жизнедеятельности или разложившихся туш.
Ученые собрали образцы почвы с нескольких участков местности вдоль западного побережья Южной Африки, где обитали золотые кроты до того, как их среда обитания сильно пострадала из-за добычи алмазов. Выделив ДНК, удалось и обнаружить следы кротов.
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Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
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