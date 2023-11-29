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Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими

Более 80 лет золотой крот Де Винтона (Cryptochromis wintoni), который напоминает оживший самородок, считался вымершим и находился на 11-м месте в «списке наиболее разыскиваемых исчезнувших видов» программы Re:wild.

Cryptochromis wintoni / © Nicky Sounes

Недавно исследователи смогли найти кротов Де Винтона, которых в последний раз видели в далеком 1936 году, с помощью анализа ДНК образцов окружающей среды. Метод дает возможность отследить генетический след животных благодаря оставшимся частицам жизнедеятельности или разложившихся туш.

Ученые собрали образцы почвы с нескольких участков местности вдоль западного побережья Южной Африки, где обитали золотые кроты до того, как их среда обитания сильно пострадала из-за добычи алмазов. Выделив ДНК, удалось и обнаружить следы кротов.

© IFLScience