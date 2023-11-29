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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +449
Посты: 1051

По стопам фараонов: опубликованы видео строительства новой столицы Египта

Новая административная столица Египта расположится недалеко от Каира и будет включать в себя самое высокое здание Африки, хрустальную пирамиду и огромный дворец в форме диска, вдохновленный символами древнеегипетского бога солнца Ра. 

Сообщество
# египет
# строительство
# технологии
Проект новой столицы Египта / © Archplan Architects & Planners
Проект новой столицы Египта / © Archplan Architects & Planners

О создании новой, пока неназванной, столицы Египта впервые объявили в 2015 году, строительство продолжается уже несколько лет. Ориентировочная стоимость проекта превышает 59 миллиардов долларов.

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4 минуты назад
А мне больше нравится вот этот, сделанный "Викингом" в 1976 году. На нём тоже виден ландшафт Красной планеты и атмосфера на горизонте.

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Иван Колупаев
12 минут назад
Ну положим некоторые фразы из упомянутых вами фильмов тоже растащили на мемы, но не настолько чтоб там хватило материала для исследований.

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Михаил
16 минут назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
34 минуты назад
Интересная конечно теория и к счастью совершенно пока недоказуемая. Ибо с поумневшими лабораторными крысами могут произойти неприятности. Со

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
1 час назад
Михаил, s/t

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Янов
1 час назад
Отвечает Максим Чистяков

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Ильинский
1 час назад
Чо вы фигнёй маетесь!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Коняшов
2 часа назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
black lord, Фотоны появляются во вполне реальных и хорошо известных, наблюдаемых процессах. Ни какое сверхсветовое движение для их появления и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Alex Lungu, Вы удивитесь, но такие эксперименты есть.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Anonymous Incognito, Скорость можно измерить только относительно системы отсчета. К фотону нельзя привязать систему отсчет, и, следовательно, нельзя

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
Димыч Димон, Не! Фотон, "считает себя" другим. Я думаю ему очень обидно не иметь массы и возможности выбрать себе подходящую скорость. По этому ему

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
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kpi
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
Педро Зурита, Если Вам что-то не понятно, то это не аргумент. А физика - это не предмет веры, это предмет изучения. Что же касается "ошибок" и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
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kpi
3 часа назад
Nikolay Park, Добавьте еще слова "зафиксировать" и "наблюдать" и все будет верно. Что сову об пень, что пень об сову - все одно сове конец.))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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