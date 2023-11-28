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Бомбардировщики-невидимки B-2 стали первыми самолетами, на которые установили ядерную бомбу B61-12
Усовершенствованную ядерную бомбу B61-12 с высокой точностью наведения и мощностью до 50 килотонн допустили к оперативному использованию на бомбардировщике-невидимке B-2A Spirit. Это первый боевой самолет США, которому разрешено эксплуатировать усовершенствованный вариант B61.
Об этом стало известно из несекретного отчета управления запасами и плана управления на 2024 финансовый год.
B61 — один из ядерных боеприпасов, который дольше всего находится в арсенале армии Соединенных Штатов Америки. Серия B61-12 заменит уже устаревшие версии B61-3, 4, 7.
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Эпидемию ожирения связывают с доступностью ультраобработанной пищи — высококалорийных продуктов с ярко выраженным вкусом. Например, мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания. Среди диетологов и психологов давно устоялось мнение, что привлекательность такой пищи для человека заключается в природном стремлении есть что-то как можно более калорийное и приятное на вкус. Однако напрямую эту гипотезу протестировали только сейчас, и результаты исследования оказались неожиданными.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
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