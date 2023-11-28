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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +464
Посты: 1267

Бомбардировщики-невидимки B-2 стали первыми самолетами, на которые установили ядерную бомбу B61-12

Усовершенствованную ядерную бомбу B61-12 с высокой точностью наведения и мощностью до 50 килотонн допустили к оперативному использованию на бомбардировщике-невидимке B-2A Spirit. Это первый боевой самолет США, которому разрешено эксплуатировать усовершенствованный вариант B61.

Сообщество
# авиация
# оружие
Новую бомбу B61-12 подвозят к самолету B-2 /  © US Air Force
Новую бомбу B61-12 подвозят к самолету B-2 /  © US Air Force

Об этом стало известно из несекретного отчета управления запасами и плана управления на 2024 финансовый год.

B61 — один из ядерных боеприпасов, который дольше всего находится в арсенале армии Соединенных Штатов Америки. Серия B61-12 заменит уже устаревшие версии B61-3, 4, 7.

B61-12 / © US Air Force 
B61-12 / © US Air Force 
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kpi
18 минут назад
Ekaterina Yudina, Очень верно! Открытия и нововведения появляются не там, где все изучено, а на границах изученного и за ними. И новая теория не отрицает

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dima Kech
1 час назад
Две летающих тарелки разлетаются в противоположных направлениях со скоростью 0,6 от скорости света. Смогут ли они связаться друг с другом по

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Pavel
1 час назад
Oleksandr Kuznetsov, наблюдатель находящийся на одном из камней, имел бы свою шкалу времени, согласно которой другой камень бы двигался со скоростью меньше

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
2 часа назад
Я бы не стал так уж довеять суждениям чат-ботов на эту тему. Говорят у последних моделей большие проблемы с достоверностью ответов. Да я и сам

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
2 часа назад
kpi, любезный, где же эта физика, которую надо учить? В вашей физике, нет физики природы, а есть только теории, то есть, что думает о этой пресловутой

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ruslan Deshko
2 часа назад
Всё просто.Скорость удаления между этими объектами или относительно друг друга будет ровна 1,5 световой или 450000 км.за секунду. :-)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ajavrick Ajavrick
2 часа назад
А что на этот счёт скажет GPT? А вот что: "Это действительно может показаться непонятным, но таковы законы физики, особенно в контексте теории

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
2 часа назад
Andrey Dogadin, ключевое слово тут "принять". Можно принять что угодно... А надо "знать". Откуда Вы знаете, что время идёт медленнее? Как Вы это измерите? Это

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
2 часа назад
Голодный Волк, хреновый например. У ветра масса покоя больше нуля, а вот две тени или два солнечных зайчика могут разбегаться с любой скоростью. Но

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
2 часа назад
Andrey Kholin, что такое деление? Это не резание чего то на части, а образно говоря, вычисление сколько "штук" делителя содержится в делимом. Поэтому Вы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
2 часа назад
У меня есть небольшой прогноз на ваш счет. Несмотря на разницу в "убеждениях" с Григорьевым вы довольно скоро окажетесь с ним на одном диване. Того

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skygoo _
2 часа назад
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Wladimir Butwilowski
2 часа назад
kpi, зачем дурку то включать, голубчик?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
2 часа назад
Oleksandr Kuznetsov, относительно "камней" с нулевой массой покоя и планковским временем жизни измерить что либо не получится. Совсем

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
3 часа назад
Nick K, в точку!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
3 часа назад
Алексей Геннадьевич, хороший вопрос.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
3 часа назад
И все шесть параллельные?- Cдаётся мне, что при боковом ветре там будут садиться на рулёжки. А кто-то с них ещё и взлетать))

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kpi
3 часа назад
Святослав Фадеев, Учебники Вам в помощь! Читайте, считайте и все поймете.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
ООО Дрв, А также мы опираемся на атомную бомбу (И.В. Сталин сумел понять, что без СТО у Курчатовской команды ни чего не получится), на движение

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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