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Бомбардировщики-невидимки B-2 стали первыми самолетами, на которые установили ядерную бомбу B61-12

Усовершенствованную ядерную бомбу B61-12 с высокой точностью наведения и мощностью до 50 килотонн допустили к оперативному использованию на бомбардировщике-невидимке B-2A Spirit. Это первый боевой самолет США, которому разрешено эксплуатировать усовершенствованный вариант B61.

Новую бомбу B61-12 подвозят к самолету B-2 / © US Air Force

Об этом стало известно из несекретного отчета управления запасами и плана управления на 2024 финансовый год.

B61 — один из ядерных боеприпасов, который дольше всего находится в арсенале армии Соединенных Штатов Америки. Серия B61-12 заменит уже устаревшие версии B61-3, 4, 7.

B61-12 / © US Air Force