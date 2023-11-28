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«Хаббл» запечатлел два галактических скопления

Галактическое скопление Abell 3192 / © ESA / Hubble & NASA, G. Smith, H. Ebeling, D. Coe

Скопление Abell 3192 расположено в созвездии Эридан. Изначально его зарегистрировали в 1989 году, и в то время считалось, что Abell 3192 представляет собой единую структуру, находящуюся на очень большом расстоянии от Земли.

Однако впоследствии выяснилось, что Abell 3192 на самом деле состоит из двух, совершенно независимых друг от друга, скоплений галактик: переднего плана, расположенного на расстоянии около 2,3 миллиарда световых лет от Земли, и другого скопления, находящегося на значительно большем расстоянии — примерно 5,4 миллиарда световых лет от нашей планеты.