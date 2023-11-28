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Александр Речкин
Александр Речкин
2 часа назад
Рейтинг: +367
Посты: 1048

«Хаббл» запечатлел два галактических скопления

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, которое получила автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл». Оно демонстрирует скопление галактик Abell 3192.

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Галактическое скопление Abell 3192 / © ESA / Hubble & NASA, G. Smith, H. Ebeling, D. Coe
Галактическое скопление Abell 3192 / © ESA / Hubble & NASA, G. Smith, H. Ebeling, D. Coe

Скопление Abell 3192 расположено в созвездии Эридан. Изначально его зарегистрировали в 1989 году, и в то время считалось, что Abell 3192 представляет собой единую структуру, находящуюся на очень большом расстоянии от Земли.

Однако впоследствии выяснилось, что Abell 3192 на самом деле состоит из двух, совершенно независимых друг от друга, скоплений галактик: переднего плана, расположенного на расстоянии около 2,3 миллиарда световых лет от Земли, и другого скопления, находящегося на значительно большем расстоянии — примерно 5,4 миллиарда световых лет от нашей планеты.

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kpi
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Евгений Тихомиров, 1) Теории в физике (настоящей физике, а не в YouTube) прежде всего объясняют экспериментальные данные. Они не являются плодом

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
3 минуты назад
"Скорость расстояния" в голове у прогуливавших точные науки и есть скорость расширения вселенной наверное... 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
8 минут назад
Din Rash, да нет, нормальный, ибо сфера Шварцшильда для черной дыры с массой эквивалентной энергии фотона меньше планковской длинны (на крайний

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

rw enrg
9 минут назад
Получается что это не небоскреб, а землескрёб

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Flying Newbie
12 минут назад
Anon Vasiluevich, для фотонов - только времени, нет энергии покоя.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
13 минут назад
Andrey Kolkov, переформулирую, время существования фотона внутри его системы отсчёта - бесконечно меньше планковского времени. Так понятнее?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
16 минут назад
Прощальная Птица, вы так быстрее отрицательную плотность получите (нет). 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Юрий Колесник
17 минут назад
Другими словами суть ответа: если мы не придумали как измерить, у нас нет для этого инструмента, то просто с умным видом ложим болт. Кажется я понял

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
18 минут назад
Headpanic Im, тут люди скалярные величины складывают в разных точках отсчёта и радуются что ОТО с СТО опровергли... Казалось бы, ну и пусть.🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
22 минуты назад
Петр Искратов, вы просто описали движения тел в пространстве-времени. Фотоны сразу "движутся" со скоростью света, время для них 0, так что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
23 минуты назад
Wladimir Butwilowski, Реакция не понятна, но звучит красиво)))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

B Goldstein
31 минута назад
главное не забывать удалять неудобные комментарии, и тогда основа религии останется не оскверненной. именно так это и должно работать в науке!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

B Goldstein
34 минуты назад
Как бы всем очевидно что скорость будет 2С. Но приходится выдумывать всякую ерунду " мы не можем измерить". Да не можем. Но скорость от этого 2С быть

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
35 минут назад
Вот тут немного подробнее о том, о чем вам пишет Иван Колупаев. Или сценарий сведения МКС с орбиты, по которому НАСА начала практические действия.

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Олег Евгеньевич
37 минут назад
У фотона есть скорость только для наблюдателя двигающегося со скоростью менше общепринятой скорости света. Для него самого время стоит, тоесть в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
38 минут назад
dmisim dmsim, гравитация, как взаимодействие (с точки зрения ОТО) это искревление пространства-времени, к нему не пременима такая характеристика как

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Даже если вы попробуете использовать один из объектов как систему отсчёта - все равно не выйдет 1.2с. а если систему отсчёта в точке запуска, так

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Никитин
1 час назад
Предположим что 2 фотона двигаются в противоположных направлениях и их скорость равна скорости света. От того что они удаляются друг от друга

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Крехта Виталий, как можно передать иплульс тому что не имеет энергии покоя (массы покоя). Момент излучения и поглощения фотона в его системе

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
1 час назад
При такой скорости вращения концы лопастей уже могут выходить на околозвуковой и сверхзвуковой режим обтекания, смотря по времени суток и

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