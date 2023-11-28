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«Хаббл» запечатлел два галактических скопления
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, которое получила автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл». Оно демонстрирует скопление галактик Abell 3192.
Скопление Abell 3192 расположено в созвездии Эридан. Изначально его зарегистрировали в 1989 году, и в то время считалось, что Abell 3192 представляет собой единую структуру, находящуюся на очень большом расстоянии от Земли.
Однако впоследствии выяснилось, что Abell 3192 на самом деле состоит из двух, совершенно независимых друг от друга, скоплений галактик: переднего плана, расположенного на расстоянии около 2,3 миллиарда световых лет от Земли, и другого скопления, находящегося на значительно большем расстоянии — примерно 5,4 миллиарда световых лет от нашей планеты.
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Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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