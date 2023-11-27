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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +447
Посты: 1047

Крупнейший в мире айсберг может создать серьезные проблемы для миллионов животных и птиц

Айсберг, который получил обозначение A23a, откололся от ледника в далеком 1986 году: тогда он немного подрейфовал, а затем «застрял» в море Уэддела в Западной Антарктиде. Недавно, спустя более 30 лет, A23a снова пришел в движение и довольно быстро дрейфует в сторону Южного океана.

Сообщество
# айсберг
# природа
В центре спутникового снимка айсберг А23а / ©  
В центре спутникового снимка айсберг А23а / ©  

Исследователи Британской антарктической службы изучили спутниковые снимки и обнаружили, что за последние несколько лет расположение айсберга А23а значительно изменилось. Ученые предположили, что, как и большинство других айсбергов в море Уэдделла, А23а будет дрейфовать вместе с Антарктическим циркумполярным течением и в итоге окажется в южной части Атлантического океана. В конце этого пути его ожидает та же участь, что и других, — таяние.

Площадь айсберга составляет почти 4000 квадратных километров, он примерно в три раз больше Санкт-Петербурга.

За A23a наблюдают эксперты Британской антарктической службы. Они опасаются, что айсберг сядет на мель у острова Южная Георгия и создаст проблему для миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц, которые кормятся и размножаются на острове.

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Ваня Сергеевич
3 минуты назад
Голодный Волк, ответь себе тогда как тогда фотон, не имеющий массы, вдруг засасывается черными дырами?!...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
5 минут назад
Тэро Лайфер, да мы это "довольно точно знаем" потому что мы сами и ПРИДУМАЛИ ЭТУ ТЕОРИЮ, А НЕ ПОТОМУ ЧТО ТАК ОНО И ЕСТЬ! Чёрные дыры - это следствие СТО

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
13 минут назад
"Вселенная вовсе не обязана подлаживаться под физическую интуицию сообразительных приматов, сформированную задачами вроде... специальной теории

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Oleg peiko
27 минут назад
Султан Абдуллаев, пространство не сжимается! Изменяется восприятие! Потому что мы видим фотоны летящие со скоростью света! А потом уже учёные

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Михаил Форумов
60 минут назад
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Рашид Имадиев
1 час назад
L Min, Это естественно и абсолютно логично, что камень, прилетевший на одну планету, будет видеть другой камень ещё не прилетевшим на другую планету,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Султан Абдуллаев
2 часа назад
Святослав Фадеев, для нас это одно дело. А друг для друга они удаляются с меньшей скоростью, потому что при приближении к скорости света

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тимофей Тиунов
2 часа назад
Для фотонов, летящих со скоростью света, время полностью останавливается (нет времени), а это значит, что все фотоны перемещаются друг относительно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тимофей Тиунов
2 часа назад
Дмитрий Сергиевич, при скорости света время останавливается, а значит для наблюдателя, находящегося на объекте, летящем со скоростью света, будет

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

L Min
2 часа назад
А. Лаптев, 1) Для наблюдателя с земли да, за 10 секунд 5 млн км, всё верно. Но для наблюдателя с земли скорость каждого из них меньше скорости света. 2)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Mark New
3 часа назад
Я круг в воде оставил квадратным кирпичем - теперь я не уверен ни в чём.)))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

L Min
3 часа назад
Рашид Имадиев, 1) Такое быть может 2) Это не значит, что они удалялись со скоростью 1.2 с. То есть для наблюдателя на земле, который сидел с часами и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

полиграф шариков
3 часа назад
ненадо, а то , не дай-та бог, в России затеют, что то подобное, ведь без штанов останемся

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mishareno
4 часа назад
Иван Колупаев, лунный старшип не предполагает возврат и вход в атмосферу соответственно нужен корабль для возврата а старшип останется на орбите

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mishareno
4 часа назад
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Прощальная Птица
4 часа назад
Если два тела удаляются друг от друга, каждое со скоростью 0,75 с каждое, то обратно испускаемое излучение от тела будет 0,25 с, для противолетящего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Георгий Сергацкий
4 часа назад
Teist , Не лезьте в тему, в которой ни бум-бум. Женщи мы любим. Может быть вот здесь что-нибудь поймете: https://proza.ru/avtor/georgiyse5

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Владимир Алексеев
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PHUKET TOP
5 часов назад
Если объект движется быстрее скорости света он для нас становится просто невидимым. Мы можем видеть только его след, который будет равняться

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

dmisim dmsim
6 часов назад
Кирилл Позолотов, черных дыр нет. Не доказано, не могут они существовать в этом мире ибо нарушают своим существованием законы физики.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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