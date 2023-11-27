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Крупнейший в мире айсберг может создать серьезные проблемы для миллионов животных и птиц
Айсберг, который получил обозначение A23a, откололся от ледника в далеком 1986 году: тогда он немного подрейфовал, а затем «застрял» в море Уэддела в Западной Антарктиде. Недавно, спустя более 30 лет, A23a снова пришел в движение и довольно быстро дрейфует в сторону Южного океана.
Исследователи Британской антарктической службы изучили спутниковые снимки и обнаружили, что за последние несколько лет расположение айсберга А23а значительно изменилось. Ученые предположили, что, как и большинство других айсбергов в море Уэдделла, А23а будет дрейфовать вместе с Антарктическим циркумполярным течением и в итоге окажется в южной части Атлантического океана. В конце этого пути его ожидает та же участь, что и других, — таяние.
Площадь айсберга составляет почти 4000 квадратных километров, он примерно в три раз больше Санкт-Петербурга.
За A23a наблюдают эксперты Британской антарктической службы. Они опасаются, что айсберг сядет на мель у острова Южная Георгия и создаст проблему для миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц, которые кормятся и размножаются на острове.
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