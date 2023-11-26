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Робот-экскаватор построил шестиметровую каменную стену без помощи человека
Строительство стены путем укладки валунов различных формы и размера представляет собой довольно трудоемкую задачу, поэтому неудивительно, что инженеры решили доверить эту работу автономному 12-тонному шагающему роботу-экскаватору HEAP (гидравлический экскаватор автономного назначения).
Экскаватор Menzi Muck M545 модифицировала команда из исследовательского института ETH Zurich. Среди прочего установили систему глобального позиционирования GNSS, блок инерциальных измерений на шасси, модуль управления, датчики LiDAR в кабине и на экскаваторной стреле.
Робот просканировал строительную площадку, создал ее трехмерную карту и записал местоположение валунов (весом несколько тонн каждый), находившихся на площадке. Затем он поднял каждый валун с земли и за счет технологии машинного зрения оценил вес и центр тяжести, записал трехмерную форму.
Алгоритм, работающий на модуле управления HEAP, впоследствии определил лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену высотой шесть метров и длиной 65 метров.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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