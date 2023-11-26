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Робот-экскаватор построил шестиметровую каменную стену без помощи человека

Строительство стены путем укладки валунов различных формы и размера представляет собой довольно трудоемкую задачу, поэтому неудивительно, что инженеры решили доверить эту работу автономному 12-тонному шагающему роботу-экскаватору HEAP (гидравлический экскаватор автономного назначения).

Робот-экскаватор и построенная им стена из камней разной формы и размера / © ETH Zürich

Экскаватор Menzi Muck M545 модифицировала команда из исследовательского института ETH Zurich. Среди прочего установили систему глобального позиционирования GNSS, блок инерциальных измерений на шасси, модуль управления, датчики LiDAR в кабине и на экскаваторной стреле.

Робот-экскаватор строит стену / © ETH Zürich

Робот просканировал строительную площадку, создал ее трехмерную карту и записал местоположение валунов (весом несколько тонн каждый), находившихся на площадке. Затем он поднял каждый валун с земли и за счет технологии машинного зрения оценил вес и центр тяжести, записал трехмерную форму.

Алгоритм, работающий на модуле управления HEAP, впоследствии определил лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену высотой шесть метров и длиной 65 метров.

© ETH Zürich