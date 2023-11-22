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Tesla Cybertruck «учится» плавать
Один из пользователей социальной сети Reddit поделился видео, на котором прототип Tesla Cybertruck заезжает в воды Мексиканского залива в Порт-Аранзасе, штат Техас.
В прошлом году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, «поэтому он сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря».
Новая функция нужна, чтобы Cybertruck смог пересечь водное пространство между «Звездной базой» компании SpaceX и островом Саут-Падре в Техасе.
Значит, Cybertruck должен будет иметь возможность путешествовать по воде на расстояние не менее 360 метров — это кратчайший путь через водную артерию, которая разделяет остров и место, где находится «Звездная база».
Видео с «купанием» Tesla Cybertruck в водах Мексиканского залива можно посмотреть здесь.
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