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КНДР заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник
Северная Корея сообщила об успешном запуске ракеты «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллиген-1», который вышел на орбиту.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что ракета-носитель «следовала заданной траектории полета и точно вывела разведывательный спутник на орбиту в 22:54:13 по корейскому времени», спустя 11 минут и 45 секунд после старта с космодрома Сохэ.
За запуском наблюдал лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Он поздравил ученых, инженеров и ответственных работников.
ЦТАК отметило, что спутник «внесет значительный вклад в повышение боевой готовности Вооруженных сил республики». Северная Корея намерена запустить еще несколько таких аппаратов в ближайшем будущем.
Между тем некоторые соседи КНДР и западные страны выразили недовольство. В Японии сначала заявляли, что не подтверждают выход спутника в космическое пространство. Южная Корея в ответ на запуск объявила о решении приостановить действие отдельных пунктов военного соглашения с Пхеньяном и возобновить разведывательную деятельность около границы — «военно-демаркационной линии».
«Генеральный секретарь решительно осуждает запуск КНДР еще одного военного спутника с использованием баллистических технологий», — заявил, в свою очередь, представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Это уже третья попытка запуска спутника, которую КНДР предприняла в 2023 году: первые две завершились неудачно.
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