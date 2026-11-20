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При прокладке водопровода в Англии нашли пять древних деревянных колодцев

Археологи обнаружили их у родника к северу от Саутгемптона. Самый старый из датированных колодцев выдолбили из дуба еще в раннем железном веке.

Археологи расчищают древний деревянный колодец / © UCL Archaeology South-East

Сотрудники подразделения Archaeology South-East при Университетском колледже Лондона нашли колодцы во время раскопок перед строительством водопровода между Оттерборном и Саутгемптоном. Все пять сооружений брали воду из одного природного источника.

Радиоуглеродная датировка показала, что один колодец появился между 719 и 396 годами до нашей эры. Керамика из колодцев и с прилегающего участка указывает, что люди пользовались родником и в римскую эпоху.

Четыре колодца, которые археологи относят к железному веку, сделали из полых дубовых стволов и поставили в ямы. Самый широкий ствол достигал 70 сантиметров в поперечнике. На одной конструкции сохранился ремонт: поврежденный участок укрепили деревянным лезвием лопаты.

Раскопки на месте древних колодцев в Гэмпшире / © UCL Archaeology South-East

Римский колодец устроили иначе. Для него выкопали неглубокую прямоугольную яму, а ее стенки укрепили досками и кольями. Археологи создали трехмерные модели, чтобы зафиксировать положение досок до того, как их вынули.

Пропитанный водой грунт у родника почти не пропускал кислород. Благодаря этому на дереве сохранились даже следы топоров. Теперь специалисты изучают древесину, пыльцу и другие растительные остатки, чтобы выяснить, когда колодцы забросили.

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