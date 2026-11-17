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Российская ракета Х-29Т впервые появилась в арсенале китайского истребителя J-10C
На свежих кадрах, опубликованных китайским государственным телевидением, эксперты заметили истребитель J-10C с модифицированной российской ракетой класса «воздух — поверхность». Это первый известный случай обнаружения модифицированной версии ракеты Х-29Т на борту J-10C.
В начале 2000-х годов Китай закупил у России около 2000 ракет Х-29Т одновременно с многоцелевыми ударными истребителями Су-30МКК. Модифицированную версию ракеты ранее замечали на истребителе-бомбардировщике JH-7A, а в мае — на истребителе J-16.
Исходная Х-29Т представляет собой тяжелую авиационную ракету класса «воздух — поверхность» с ракетным двигателем, разработанную в Советском Союзе для высокоточного поражения хорошо защищенных целей. Ее масса составляет около 685 килограммов, а боевая часть массой 320 килограммов оснащена бронебойно-фугасным зарядом.
Ракета предназначена для уничтожения укрепленных объектов и может применяться против бункеров, мостов, аэродромов и надводных кораблей. Заявленная дальность ее действия составляет от 10 до 30 киломтеров в зависимости от условий пуска.
Х-29 поступила на вооружение ВВС СССР в 1980 году, а впоследствии экспортировалась в несколько стран.
Судя по публикациям в китайских социальных сетях, модифицированная ракета под фюзеляжем J-10C, предположительно, оснащена усовершенствованной инфракрасной головкой самонаведения с формированием изображения. Это отличает ее от первоначальной российской конфигурации Х-29Т.
По мнению экспертов, усовершенствованная головка самонаведения потенциально может повысить способность ракеты обнаруживать и захватывать цели. Однако ее реальные характеристики и возможности системы наведения пока остаются неизвестными.
Новое вооружение может предоставить J-10C дополнительную возможность поражать наземные цели, в том числе объекты критически важной инфраструктуры, в случае потенциального вооруженного конфликта.
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