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Представлена самая детальная коммерческая радиолокационная спутниковая система в мире

Компания ICEYE, специализирующаяся на космической разведке, представила радиолокационную спутниковую систему пятого поколения Gen5, оснащенную радаром с синтезированной апертурой (SAR). Это уже пятый крупный технологический прорыв компании за восемь лет. По заявлению разработчика, Gen5 — самая высокодетализированная коммерческая радиолокационная система такого типа из когда-либо созданных.

Художественное изображение аппарат Gen5 / © ICEYE

Традиционные радиолокационные и оптические спутники нередко сталкиваются с трудностями при сборе всей необходимой информации во время чрезвычайных ситуаций и выполнения оборонных задач. Новая технология призвана обеспечить непрерывное наблюдение за обстановкой даже во время сильных штормов и в полной темноте.

Спутники Gen5 будут работать на высотах от 450 до 600 километров. Система, не подпадающая под действие американских экспортных ограничений ITAR, устанавливает новые стандарты производительности.

Для государственных и оборонных заказчиков, использующих полосу пропускания шириной 1800 мегагерц, разрешение на местности может достигать 11 сантиметров при угле съемки 50 градусов. Эта характеристика зависит от ограничений, установленных Международным союзом электросвязи.

Обычным коммерческим пользователям будет доступна полоса пропускания шириной 1200 мегагерц, позволяющая получать изображения с разрешением до 16 сантиметров. В сочетании с увеличенной мощностью передатчика и более широкими углами наблюдения эти усовершенствования дают аналитикам возможность значительно увереннее обнаруживать и идентифицировать небольшие объекты по сравнению с предыдущими коммерческими спутниковыми платформами.

Gen5 сочетает высокую детализацию изображений с повышенной скоростью и маневренностью. ICEYE удалось более чем на 30% сократить минимальное расстояние между последовательными съемками, а продолжительность наблюдения за один виток орбиты увеличить вдвое. Благодаря этому один спутник способен получать более 18 радиолокационных изображений за один сеанс съемки.

Столь высокая степень совмещения последовательных радиолокационных снимков позволяет обнаруживать даже незначительные изменения на поверхности Земли. Их могут выявлять как автоматизированные системы обработки данных, так и специалисты-аналитики.

Еще одно преимущество новой системы заключается в возможности обрабатывать данные непосредственно в космосе, не дожидаясь их передачи на наземные станции. Каждый спутник оснащен встроенным процессором искусственного интеллекта, который выполняет первичный анализ, предварительную обработку информации и определяет приоритетные участки для последующего наблюдения прямо на орбите. Примечательно, что функциональность находящихся в космосе аппаратов можно расширять с помощью регулярных беспроводных обновлений программного обеспечения. Это позволит операторам добавлять новые аналитические возможности сразу всему спутниковому флоту.

Кроме того, управляемая антенна обеспечивает высокоскоростную передачу данных на Землю со скоростью до 1 гигабита в секунду. Благодаря этому результаты космической разведки могут оперативно поступать к специалистам на наземных пунктах управления.

В ходе военных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий или наблюдении за морским судоходством задержка даже на несколько минут, не говоря уже о часах, может привести к упущенным возможностям. Gen5 призвана решить эту проблему за счет увеличения объема информации, собираемой спутником за один пролет.

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