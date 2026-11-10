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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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NASA раздало контракты на создание инфраструктуры лунной базы стоимостью 10 миллиардов долларов

NASA продолжает продвигать план строительства лунной базы для астронавтов к 2032 году: недавно агентство обнародовало контракты на сумму до 10 миллиардов долларов на запуск и доставку грузов на Луну, а также на другие работы.

Сообщество
# NASA
# Артемида
# будущее
# космос
# Луна
# технологии
Художественное изображение лунной базы / © NASA
Художественное изображение лунной базы / © NASA

Объявление NASA, сделанное здесь в ходе авиашоу «Max Power» в Космическом центре Кеннеди, включало планы по новой рамочной программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) стоимостью 10 миллиардов долларов, получившей название CLPS 2, около 1,3 миллиарда долларов финансирования программы Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR) и ядерного лунохода «PROMISE». Эти объявления знаменуют очередной шаг в усилиях NASA по созданию инфраструктуры на Луне до возвращения астронавтов программы «Артемида» на ее поверхность, включая луноход и другие грузовые и исследовательские элементы.

NASA отобрала восемь компаний для участия в конкурсе за новые миссии CLPS 2 в рамках этой программы: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX и Voyager Technologies.

Контракты в рамках десятилетней архитектуры CLPS 2 имеют совокупную максимальную стоимость в 10 миллиардов долларов, а не представляют собой немедленно присужденные миссии на эту сумму. NASA также увеличила верхний предел своего действующего контракта CLPS с 2,6 до 4,2 миллиарда долларов для поддержки целей «первого этапа» лунной базы агентства.

NASA также выполняет обещание, данное Айзекманом в июне, когда он предложил переоборудовать инженерную модель марсианских роверов Perseverance и Curiosity (по сути, земной двойник) в готовый к миссии аппарат для отправки на Луну. Этот ровер под названием PROMISE (сокращение от «Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration» — «Полярный ровер для наблюдения, картографирования и исследований на месте») представляет собой ядерного робота, предназначенного для исследования южного полюса Луны начиная с конца 2028 года.

Автономный луноход будет оснащен буром и научными приборами для поиска летучих веществ и водяного льда на лунной поверхности. NASA присудила Blue Origin базовый контракт на 94 миллиона долларов с дополнительной опционной периодом на 140 миллионов долларов в зависимости от результатов, чтобы доставить PROMISE на лунную поверхность на борту посадочного модуля Blue Moon Mark 1.

Помимо контракта с Blue Origin, NASA присудила шесть заказов на запуск и орбитальную транспортировку общей стоимостью около 1,3 миллиарда долларов компаниям Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space в рамках программы Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR).

Миссии продемонстрируют возможности коммерческих запусков и орбитальной транспортировки, включая передачу грузов между Землей и лунными орбитами, навигационные испытания с аппаратом CAPSTONE 2 и лунную разведку с помощью дронов «MoonFall». Blue Origin, SpaceX и Relativity Space обеспечат поддержку запусков своими ракетами New Glenn, Falcon 9 и Terran R соответственно.

В рамках отдельного контракта на лунную логистику NASA выбрала SpaceX для запуска спутников связи на своей ракете Starship в 2028 году, что поможет создать будущую лунную сеть связи с аппаратами, аналогичными спутникам Starlink этой компании.

NASA также присудила контракты Honeybee Robotics, Redwire и Yank Technologies на разработку компонентов для лунной энергетической и коммуникационной башни, известной как miniCAST.

Эти проекты поддерживают стратегию NASA по лунной базе первого этапа, которая рассчитана на период до 2029 года и сосредоточена на роботизированных исследованиях, демонстрации инфраструктуры и коммерческих поставках. Второй этап, который продлится с 2029 по 2032 год, продолжит создание инфраструктуры для базы, которая начнет функционировать в ходе третьего этапа.

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Сообщество
# NASA
# Артемида
# будущее
# космос
# Луна
# технологии
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