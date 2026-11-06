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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Смертность из-за алкоголя в странах мира

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за употребления алкоголя умирают более двух миллионов человек, большинство из которых — мужчины. На инфографике показано, в каких странах и территориях эта проблема стоит наиболее остро.

Сообщество
# алкоголь
# здоровье
# Инфографики
# карта
# смертность
© Babak Sheikh, MD / Voronoi
© Babak Sheikh, MD / Voronoi

Хотя смертность от алкоголя по всему миру снижается, ВОЗ продолжает считать употребление алкоголя и алкогольную зависимость серьезной проблемой. Во всем мире с 2000 по 2023 год стандартизированный по возрасту показатель смертности от алкоголя снизился на 35% — с 22,1 до 14,4 смерти на 100 000 человек. 

При этом в некоторых странах показатель за последние годы вырос. Например, в США он увеличился на 26% — с 16,7 до 21,0. Также смертность от алкоголя выросла в Великобритании и Канаде.

При этом самый высокий показатель смертности от алкоголя в 2023 году зафиксировали в Монголии — 72,8 смерти на 100 000 человек. За ней следуют Лесото, Гаити, Латвия, Центральноафриканская Республика и Намибия. Показатель России составил 45,6 смерти на 100 000 человек.

Самые низкие показатели оказались на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лучший результат показал Кувейт — 0,4 смерти на 100 000 человек. Также низкие показатели смертности от алкоголя зафиксировали в Иордании, Афганистане, Ливии и Саудовской Аравии.

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Сообщество
# алкоголь
# здоровье
# Инфографики
# карта
# смертность
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