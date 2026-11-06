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Смертность из-за алкоголя в странах мира
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за употребления алкоголя умирают более двух миллионов человек, большинство из которых — мужчины. На инфографике показано, в каких странах и территориях эта проблема стоит наиболее остро.
Хотя смертность от алкоголя по всему миру снижается, ВОЗ продолжает считать употребление алкоголя и алкогольную зависимость серьезной проблемой. Во всем мире с 2000 по 2023 год стандартизированный по возрасту показатель смертности от алкоголя снизился на 35% — с 22,1 до 14,4 смерти на 100 000 человек.
При этом в некоторых странах показатель за последние годы вырос. Например, в США он увеличился на 26% — с 16,7 до 21,0. Также смертность от алкоголя выросла в Великобритании и Канаде.
При этом самый высокий показатель смертности от алкоголя в 2023 году зафиксировали в Монголии — 72,8 смерти на 100 000 человек. За ней следуют Лесото, Гаити, Латвия, Центральноафриканская Республика и Намибия. Показатель России составил 45,6 смерти на 100 000 человек.
Самые низкие показатели оказались на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лучший результат показал Кувейт — 0,4 смерти на 100 000 человек. Также низкие показатели смертности от алкоголя зафиксировали в Иордании, Афганистане, Ливии и Саудовской Аравии.
Комментарии
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Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности
Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.
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2 Октября, 2014
Взрослый ребенок алкоголика
26 Февраля, 2015
Вырождается ли человечество?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно